Studie- och yrkesvägledare till Clustera Sverige
2025-09-18
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
Studie- och yrkesvägledare till Clustera Sverige
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har cirka 17 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 130 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Tjänsten
Du kommer att arbeta med vägledning inom våra olika uppdrag - Rusta och Matcha, Steg till Arbete och Karriärvägledning. Samtliga är uppdrag från Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge våra deltagare, som är arbetssökande, stöd och hjälp med att göra väl genomtänkta val för att hitta hållbara vägar till utbildning och arbete.
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att ingå i ett team som jobbar med främst karriärvägledning. Ditt uppdrag är att stötta och vägleda deltagarna, utifrån deras förutsättningar, mot realistiska studie- och yrkesval. Under karriärvägledningen kommer de att bli medvetna om sina kompetenser och förmågor och vad de behöver utveckla kompetensmässigt för att uppnå sina mål. Du kommer att jobba med deltagare både enskilt och i grupp.
I tjänsten ingår att informera deltagarna om olika studievägar och yrkesområden och stötta dem på vägen till passande och hållbara utbildningar och arbeten. Tillsammans med deltagaren bygger du en realistisk karriärplan, som beskriver de steg som behöver tas för att nå det slutliga målet - ett arbete.
Arbetsuppgifterna är att:
• Ansvara för den sammanhållna vägledningsprocessen.
• Genomföra kartläggningssamtal, individuella vägledningssamtal, gruppvägledning och föreläsningar.
• Identifiera deltagarens behov, erfarenheter, kompetenser och intressen.
• Tillsammans med deltagarna skapa tydliga och realistiska karriärplaner.
• Planera och dokumentera.
• Samverka med handledare, samordnare och andra studie- och yrkesvägledare.
• Skapa och hålla god kontakt med företag och utbildningsanordnare.
Vi söker någon som är driven, självgående, målmedveten, strukturerad och kvalitetsmedveten. Det är viktigt att du är nyfiken, empatisk, kreativ, relationsinriktad och kan anpassa dig till olika människor och situationer. Dessutom är du van att inhämta information, har goda kunskaper inom dagens utbildningsområden och har erfarenhet av att använda digitala verktyg.
Tjänsten är på distans på 50-100%.
Du behöver uppfylla följande krav
Du är examinerad studie- och yrkesvägledare och är flytande i svenska i tal och skrift.
Studieintyg måste uppvisas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fler språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras personal är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därmed vill vi skapa möjlighet för dig att arbeta med det du har passion för. Tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär, för att du ska kunna fortsättas att utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!
Sista dag att ansöka är 17 oktober 2025. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Anställning: Distans, timanställning på 50-100%.
Tillsättning: Enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Ersättning
