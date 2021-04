Studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan - Sollefteå kommun, För- och grundskola - Administratörsjobb i Sollefteå

Prenumerera på nya jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola

Sollefteå kommun, För- och grundskola / Administratörsjobb / Sollefteå2021-04-07Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv. För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål. Här bor människor med stark framtidstro!Centrala elevhälsan i Sollefteå kommun är ett tvärvetenskapligt team där studie- och yrkesvägledare, logoped, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och specialpedagoger förskola/skola ingår. Centrala elevhälsan är dels ett stöd i förskolans och skolans lokala elevhälsoarbete på uppdrag av rektor och dels har samtliga professioner en viktig roll när det gäller utveckling av elevhälsoarbetet på övergripande nivå. Centrala elevhälsan samordnar även viss fortbildning och kompetensutveckling för personal i förskola och skola. Vårt fokus är ett förebyggande och hälsofrämjande barn- och elevhälsoarbete utifrån likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse samt trygghet och studiero.Välkommen till oss!2021-04-07Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan. I denna roll ska du, tillsammans med dina kollegor, ansvara för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan i Sollefteå kommun. Du kommer att ha kontakt med elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Du samarbetar nära skolledning och arbetslag och du ingår i skolans elevhälsoteam.Du vägleder elever enskilt och i grupp inför kommande studie- och yrkesval samt informerar om olika alternativ inom utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. I samband med prao kommer du som studie- och yrkesvägledare att ha en aktiv roll i att planera och administrera processen.Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen alternativt erfarenhet av tidigare liknande arbete och som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ska kunna motivera och leda elever under deras studier och inför deras fortsatta studier eller övergång till arbetslivet. Du känner ett genuint intresse för elevers utveckling och deras roll i framtidens samhälle.Du är lyhörd och kan anpassa din vägledning och dina vägledningsmetoder utifrån olika elevers och elevgruppers behov och mål. Du är väl förtrogen med aktuella styrdokument och etiska riktlinjer. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och att vi når våra mål.ÖVRIGTI Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidDeltid. 60% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-16 , upphör: Tidsbegränsad till: Juni 2022.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-10Sollefteå kommun, För- och grundskola5674972