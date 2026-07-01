Studie- och yrkesvägledare till Apelgårdsskolan
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2026-07-01
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Ref: 20261633 Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till Apelgårdsskolan en studie- och yrkesvägledare och letar efter dig som brinner för den coachande rollen som tillhör tjänsten.
Tjänsten delas med Rosengårdsskolan och du kommer att arbeta där 50%. Du kommer att ha Apelgårdsskolans rektor som närmsta chef.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du med att vägleda och informera våra elever och deras vårdnadshavare, om gymnasieutbildningar, gymnasieval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad. Du uppmuntrar våra elevers intresse och nyfikenhet inför deras kommande val och inriktning och bidrar också med att öka deras generella kunskaper om arbetslivet. Du håller vägledande samtal med enskilda elever och ibland även mot en elevgrupp eller elevgrupper.
På båda skolorna arbetar vi systematiskt med att genomföra, följa upp och utvärdera hela skolans SYV-uppdrag. SYV, i nära samarbete med båda skolornas rektorer, ansvarar för att SYV-planen är ett levande dokument i verksamheten. SYV håller i gemensamma uppföljningar tillsammans med representanter från arbetslagen.
Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Organisera och administera praon i årskurs 8.
Samordna gymnasiedag, skuggning och temadagar
Samarbete med lärare kring studie- och yrkesvägledning
Stötta och utveckla studie- och yrkesvägledningsarbetet på skolan
I rollen som studie- och yrkesvägledaren på Apelgårdsskolan och Rosengårdsskolan ingår och samarbetar du med elevhälsoteamet som består av:
Speciallärare, kurator, specialpedagog, psykolog, elevkoordinatorer och biträdande rektor.
Det kan även förekomma nära och täta samarbeten med andra medarbetare på skolan i arbetet med att nå elevernas måluppfyllelse.
Så ta chansen och sök till oss. Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare. Har du erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare, särskilt i grundskola, ser vi det som meriterande.
Du har en god insikt i skolans mål och styrdokument och en hög grad av digital kompetens. Vi ser gärna att du har någon utbildning i eller kunskap i coachande förhållningssätt.
Du har god social förmåga, lätt att knyta kontakter och skapa goda relationer med elever då det är de som står i centrum för verksamheten. Du är strukturerad vilket du visar genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad och flexibel i din tillgänglighet för elever och vårdnadshavare, lärare, rektor och elevhälsoteam. Du har god samarbetsförmåga och kan samverka med olika arbetslag runt eleverna och med elevernas vårdnadshavare. Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 340 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är något vi lägger vikt vid. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt ett medel för att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet. Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad, vi gör det tillsammans, alltid fokus på elevens lärande.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, Delas 50% Apelgård och 50% Rosengård
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Anna Gullberg anna.gullberg@malmo.se +46708377154 Jobbnummer
9987130