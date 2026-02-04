Studie- och yrkesvägledare, Rödabergsskolan
Stockholms kommun / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
"Våra elever har drömmar och vågar följa dem"
Om Rödabergsskolan
Rödabergsskolan är en F-9 skola i Stockholms stad med bredd, värme och starkt kollegialt samarbete.
Vi ligger i Vasastan med närhet till Odenplan, Hagaparken och nya Hagastaden. Ta chansen att arbeta på vår nyrenoverade och nybyggda skola. Vi stormtrivs i våra fräscha lokaler och på en arbetsplats som växer. Kom och bli vår kollega och bidra till vår utveckling, till vår gemensamma framtid. Vi arbetar inkluderande och systematiskt för att alla elever ska ha goda förutsättningar att lyckas, både nu och i framtiden.
Rödabergsskolans vision är: Våra elever har drömmar och vågar följa dem.
I rollen som studie- och yrkesvägledare arbetar du aktivt för att denna vision ska bli verklighet genom att stärka elevers självinsikt, framtidstro och mod att välja sin egen väg.
Vi söker
Rödabergsskolan i Stockholms stad söker en engagerad, relationsskapande och strukturerad Studie- och yrkesvägledare (SYV) för ett föräldravikariat på 11 månader, med start i april och möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 100%.
Hos oss arbetar du i en bred och dynamisk skolmiljö där elever från förskoleklass till årskurs 9, inklusive förberedelsegrupp, anpassad grundskola och SU-grupp, ingår i ditt uppdrag. Här får du möjlighet att arbeta nära både yngre och äldre elever och verkligen göra skillnad inom hela skolans stadier.
Din roll
Som SYV hos oss är du en central del av skolans elevhälsoteam och har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Du samordnar hela skolans studie- och yrkesvägledning och arbetar nära undervisande personal, skolledning och elevhälsa.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Genomförande av individuell- och gruppbaserad studie- och yrkesvägledning för elever i F-9. Särskilt fokus på elever i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6, årskurs 8 och årskurs 9.
Samordna och utveckla skolans studie- och yrkesvägledningsarbete, både övergripande och i det dagliga arbetet.
Nära samarbeta med skolledning, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Stötta elever i gymnasieval, prao och vidare studievägar.
Vi räknar med att du är en aktiv del av skolans EHT och bidra i skolans samlade elevhälsoarbete.
Vi söker dig har ett starkt elevfokus och trivs i en miljö där du möter elever i olika åldrar, bakgrund och förutsättningar. Du är positiv, lösningsorienterad och relationsstark - och du uppskattar ett kreativt arbetssätt där struktur och flexibilitet går hand i hand. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Du tycker om att arbeta med yngre elever men känner dig lika trygg i att vägleda de äldre inför deras framtida studie- och yrkesval.
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
För tjänsten krävs:
teoretiska kunskaper inom karriärval och vägledning
kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik
metoder för val, väljande och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som har examen från studie- och yrkesvägledarutbildningen.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i grundskola F-9.
Erfarenhet av att arbeta inom anpassad grundskola.
Du har kompetens som omfattar djupa och aktuella kunskaper om utbildningsvägar och utbildningsystem, arbetsmarknad, arbetsliv och yrken.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till en arbetsplats där du får kombinera vägledning, utveckling och helhetstänk i ett meningsfullt uppdrag. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Rödabergsskolan Kontakt
Elin Olander elin.olander@edu.stockholm.se 076-1244826 Jobbnummer
9723171