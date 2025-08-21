Studie- och yrkesvägledare på Daltorpskolan
2025-08-21
Vår studie- och yrkesvägledare kommer vara tjänstledig under ett läsår så därför söker vi nu en vikarie på 80-100%.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Daltorpskolan ligger i sydvästra delen av Borås med tio minuters promenadväg till centrum. Skolan är modern och består av olika byggnader. Huvudbyggnaden är vacker och i gammaldags pampig stil och på skolan går ca 400 elever.
På skolan arbetar vi målstyrt och ledarskapet samt förhållningssättet bygger på goda relationer. Vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, bibliotek, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
Som studie- och yrkesvägledare vägleder du skolans elever som går i årskurs 7-9. Du är den drivande personen i processen att skapa den röda tråden för studie- och yrkesorienterande aktiviteter tillsammans med lärarna så att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen, bli motiverade för framtiden och kunna komma fram till egna välgrundade val av studie- och yrkesvägar.
En stor del av arbetet utgörs av vägledningssamtal så att våra elever blir valkompetenta inför gymnasiet, men i arbetet ingår också samordning och organisering av prao samt andra aktiviteter som handlar om arbetslivskunskap såsom studiebesök etc. Du kommer även att samverka med närsamhället och externa aktörer i olika nätverk. Internt samarbetar du med lärare och elevhälsopersonal och har även kontakt med vårdnadshavare. Du har stora möjligheter att själv utforma och påverka uppdraget.
Som studie- och yrkesvägledare är du en del av skolans elevhälsoteam. Några gånger per år besöker du F-6 skolor i närområdet, men majoriteten av tiden spenderar du på Daltorpskolan.
Du som söker har studie- och yrkesvägledarexamen från högskola/universitet.
Du är kreativ och drivs av att jobba med människor med olika bakgrund och behov och ser lösningar för individer. Som studie- och yrkesvägledare är du ensam i ditt uppdrag och därför krävs det att du har förmågan att självständigt strukturera och planera ditt arbete. Samtidigt innebär arbetet många kontakter och därför ser vi även att du är relationsskapande och har en kommunikativ förmåga. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att se på saker ur ett nytt perspektiv.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
