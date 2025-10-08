Studie- och yrkesvägledare på Campus Nynäshamn
Vi ger våra studerande ett löfte om att bli stolta och efterfrågade, vill du vara med och uppfylla det? Då behöver vi dig - varmt välkommen till oss på Campus Nynäshamn!Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och passionerad studie- och yrkesvägledare för ett vikariat inom vår vuxenutbildning. Du kommer att ha en viktig roll i att stötta våra elever genom individuella studieplaner, vägledningssamtal och arbete med studiemotivation och studieteknik. Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
• genomföra vägledningssamtal och upprätta individuella studieplaner
• stärka studiemotivation och studieteknik hos elever
• vara ett professionellt ansikte utåt för vår verksamhet
• samverka med lärare, utbildningsledare och externa aktörer
• bidra till implementeringen av Sila Snacket-workshops inom våra yrkesutbildningar.
Tjänsten är på 60-100 % enligt överenskommelse, med start så snart som möjligt. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att bidra till utvecklingen av vägledningsarbetet - både i det dagliga och strategiska.
Om arbetsplatsen
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka Nynäshamns kommun som en attraktiv plats för företagare. Vi tillgodoser behovet av kompetens genom att erbjuda unga och vuxna utbildningar på Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn. Vi arbetar också för att öka möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig, eller återkomma till, arbetslivet.
Campus Nynäshamn befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede präglat av kreativitet och nytänkande. Vi är idag dryga 50 medarbetare. Vi menar att utbildning är den bästa investering du kan göra i dig själv och erbjuder allt från SFI och fristående kurser till efterfrågade yrkesutbildningar på fyra nivåer - yrkesvux, nationell yrkesutbildning, yrkeshögskola och högskola. Vi tar vårt kompetensförsörjningsuppdrag på största allvar och ser därför ständiga möjligheter till utveckling.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har/är du:
• examen i studie- och yrkesvägledning
• erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning
• väl insatt i vuxenutbildningens regelverk, inklusive GY25 och andra relevanta styrdokument
• god förståelse för relevanta lagar och förordningar
• god kommunikativ förmåga och ett inkluderande förhållningssätt
• nyfiken på att utveckla vägledningsarbetet i samverkan med andra
Det är meriterande om du har:
• kännedom om och kunskap i Alvis
Personliga egenskaper vi letar efter
Som person arbetar du strukturerat och har ett genuint intresse för vägledningens klassiska kärnuppdrag. Genom din relationsskapande förmåga skapar du förtroende och engagemang hos elever och kollegor, vilket underlättar samarbete över yrkesgränser. Du är flexibel i ditt arbetssätt och anpassar vägledningen efter varje elevs förutsättningar, samtidigt som du bidrar till utveckling och implementering av nya arbetssätt. Din samarbetsförmåga och tydlighet gör att du kan verka som ett professionellt ansikte utåt och bidra till en positiv och målinriktad lärmiljö.
Det här erbjuder vi dig
Campus Nynäshamns vision är att vi skapar möten som förändrar världen. Vårt fokus är att vara motor, mäklare och mötesplats för företag och studerande. Målet är att skapa kompetenstillväxt och innovation via möten mellan utbildning och arbetsliv. Campus Nynäshamn präglas av kreativitet och nytänkande. Vi är cirka 55 medarbetare som strävar efter att möta arbetslivets efterfrågan av utbildning på alla nivåer, ett förhållningssätt som håller oss i ständig utveckling. I nuläget erbjuder vi möjlighet till distansarbete beroende på arbetsuppgifter och uppdrag inom Campus Nynäshamn. Vi är en del av Nynäshamns kommun och erbjuder därigenom fri tillgång till gym i kommunhuset, förmånscykel, friskvårdstimme alternativt friskvårdspeng. Vi är en proaktiv organisation som präglas av ett styrkebaserat förhållningssätt. Vi inspireras av tankesättet att allting startar med ett varför och tror att du, när du definierat ditt eget varför, finner din drivkraft.
Är du beredd att kliva på vår utvecklingsresa? Bli en av oss! Du får:
Ett meningsfullt vikariat där du gör skillnad varje dag
Möjlighet att påverka och utveckla vägledningsarbetet
Ett engagerat team med höga ambitioner och med siktet inställt på att kompetensförsörja näringslivet och det offentliga
Fortbildning och kompetensutveckling inom vägledning och pedagogik
Möjlighet att jobba på distans del av tid.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: CN/2025/0094/023 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Marknadschef
Martine Prinselaar martine.prinselaar@nynashamn.se 08-520 680 26 Jobbnummer
