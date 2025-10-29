Studie- och yrkesvägledare Odengymnasiet
2025-10-29
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare till vår skola!
Som studie- och yrkesvägledare hos oss är du en nyckelperson i skolans elevstödjande arbete. Du blir en viktig del av vårt gemensamma uppdrag - att skapa motivation, framtidstro och riktning för varje elev. Hos oss är vägledning ett aktivt, närvarande och relationsbaserat arbete som genomsyrar hela skolans vardag.
Arbetsplats
Odengymnasiet är belägen nära vackra Vinterviken vid Örnsbergs tunnelbanestation. Vi har omkring 300 elever och 25 personal. Vår skola genomsyras av en trevlig och familjär stämning där lärare och elever arbetar tätt tillsammans med god laganda. Vi erbjuder Frisör- och stylistprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och introduktionsprogrammen Programinriktat val, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ.
Odengymnasiet är en gymnasieskola inom Cedergrenska AB. Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn för elevernas utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus.
Våra tre värdeord, samarbete, tillit och professionalism guidar oss genom vår yrkesvardag och skapar både förutsättningar i vårt arbete, samt bidrar till en trivsam tillvaro för oss alla.
Om uppdraget
Odengymnasiet erbjuder Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Frisör- och stylistprogrammet. Mot dessa tre erbjuder vi även introduktionsprogram (IM), samt Individuellt alternativ. Vi söker nu dig som vill utveckla det vägledande arbetet på skolan samt har erfarenhet av arbetet med introduktionsprogrammet. Du trivs med att möta elever med olika bakgrund, mål och förutsättningar, och du har en stark tro på varje elevs möjlighet att utvecklas.
I rollen arbetar du nära eleverna och skolans personal, med fokus på att motivera, vägleda och stödja i både studier och framtidsval. Du är närvarande i vardagen, aktivt uppsökande och delaktig i skolans gemensamma elevhälsoarbete.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
• Samarbete med skolledning, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare i skolans elevstödjande arbete. * Bidra till skolans kvalitetsarbete och utveckling av vägledningsinsatser.
• Stöd till mentorer i uppföljning och planering av elevers studiegång. * Individuell studie- och yrkesvägledning, med fokus på motivation, mål och framtidsplanering. * Stöd i studieplanering och vägval - särskilt inom IM-programmens struktur och möjligheter. * Aktivt arbete för att förebygga studieavbrott och stärka närvaro. * Informationsinsatser kring yrkesliv och vidare studier, samt kring gymnasieval för elever på IMA. * Mottagande av nya elever med studieplanering och upprättande av individuell studieplan.
* Deltagande vid vårdnadshavarmöten och Öppet Hus.
• Ansvar i processer kring gymnasieantagningen.
• Deltagande i arbetet inför och under Gymnasiemässan.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett starkt elevfokus och en genuin vilja att skapa skillnad i ungas liv. Du har erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra stöd och vägledning, och du trivs i en miljö där relationer och tillit är grunden för lärande.
Du har: * Examen som studie- och yrkesvägledare. * Erfarenhet av arbete på introduktionsprogram (IM) eller liknande verksamhet. * God kunskap om IM-programmens struktur, övergångar och möjligheter. * Förmåga att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. * Skicklighet i samtal och motivationsarbete, gärna med erfarenhet av MI (Motiverande samtal). * God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team med elevhälsa, mentorer och skolledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att bygga relationer, motivera elever och arbeta närvarande i skolans vardag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett uppdrag där du får göra verklig skillnad, utveckla skolans vägledningsarbete och bidra till att fler elever hittar vägar vidare till vidare studier och arbete. Du blir en del av ett engagerat och elevnära team, där alla arbetar tillsammans för varje elevs bästa. Vi erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag. Inom Cedergrenska med sina 50 skolenheter finns ett nätverk för studie och yrkesvägledare.
