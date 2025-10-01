Studie- och yrkesvägledare med samordningsansvar
Bli vår nya studie- och yrkesvägledare med samordningsansvar
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du använda din expertis inom skola? Vi söker en erfaren studie och yrkesvägledare som vill fokusera på elevernas framgång och välmående i denna kombinerade tjänst.
Rollen:
Som vår studie- och yrkesvägledare (SYV) blir du skolans centrala stöd för elevernas framtid. Utöver det traditionella SYV-ansvaret - att inspirera och guida våra elever i deras val av studier och karriär - kommer du att ha en nyckelroll i skolans organisation:
• Samordnare för elevhälsan: Du får det övergripande ansvaret för att samordna elevhälsans team. Det innebär att du skapar effektiva rutiner och säkerställer ett nära samarbete mellan skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor.
• Stöd till skolledningen: Du blir skolledningens högra hand i komplexa elevärenden. Din gedigna erfarenhet av att hantera elevärenden ger ledningen professionellt stöd ur elevens perspektiv.
Tjänsten innebär även att stötta vår grundskola i Studie & Yrkesvägledning på ca 10 %Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Denna roll är perfekt för dig som har arbetat inom skolan och nu vill fokusera på det du brinner för: att se varje elev lyckas. Du kanske har erfarenhet av olika roller och ser dig bidra i ett större sammanhang? Vi ser att du har erfarenhet av elevhälsa, elevärenden och studie vägledning där du vill du fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Du är en god kommunikatör som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt.
Vi erbjuder dig:
En central, samordnande roll i vår elevhälsa.
En chans att direkt påverka våra elevers livsval.
Ett nära samarbete med en engagerad skolledning.
Möjlighet att vara med och växa tillsammans med kreativa och kunniga kollegor.
Goda utvecklingsmöjligheter och regelbunden utveckling.
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter.
Kollegor inom koncernen i samma roll som din.
Stora möjligheter att vara med och utveckla arbetsplatsen.
Anställningsvillkor
Heltid 100 %
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal finns.
Ansökan
Är du vår nästa stjärna till teamet? Skicka din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att välkomna dig och tillsammans göra en verklig skillnad för våra elever!
Enligt skollagen (2010:800) är vi skyldiga att kontrollera brottsregistret för alla som ska arbeta inom skolan. Detta gör vi för att säkerställa en trygg och säker miljö för våra elever.
För att säkerställa matchning mot våra värderingar genomför vi arbetspsykologiska tester som en del i urvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
