Studie- och yrkesvägledare Lindsdalsskolorna
2026-04-13
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Lindsdalsskolorna är en enhet men består av 2 skolor: Lindsdal- och Sjöängsskolan. Vi finns i norra kommundelen av Kalmar. Här går ca 1 100 elever och ca 145 personal arbetar här. Vi är en F-9 skola, 4-6 paralleller i alla årskurser.
Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Lindsdalsskolorna söker studie- och yrkesvägledare. I ditt viktiga uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal och deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du arbetar även nära våra lärare och skolans elevhälsa med särskilt fokus på att motivera och vägleda eleverna inför framtida studier och yrkesval. Bidra till att studie- och yrkesvägledning integreras i undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som gått studie- och yrkesvägledarprogrammet/studie- och yrkesvägledarutbildningen. Alternativt kan du ha en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du initiativrik, förtroendegivande och lyhörd. Du har förmåga att skapa goda relationer internt och externt. Din goda kommunikationsförmåga medför att du är skicklig på att förmedla information till elever, föräldrar och medarbetare. Förmågan att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare se vi som mycket viktig.
Att du har en vilja att fortlöpande utveckla din kompetens och hålla dig uppdaterad kring förändringar gällande verksamhetsområdet ser vi som en självklarhet. Vi förväntar oss att du är väl insatt i grundskolans uppdrag och styrdokument. Likaså behöver du vara insatt i gymnasieskolans styrdokument för att kunna förbereda eleven på kraven som ställs där. Vara en aktiv del i skolans elevhälsoteam. Delta vid föräldramöten, öppet hus och andra informationsinsatser.
Du är väl förtrogen med IT.
Vi kan erbjuda ett självständigt, omväxlande och stimulerande arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317317".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
391 29 KALMAR
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen
Biträdande rektor
Kristoffer Engdahl kristoffer.engdahl@kalmar.se 010-3525851
