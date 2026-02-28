Studie- och yrkesvägledare i Ydre kommun
Vill du göra verklig skillnad för unga människors framtid? Vill du arbeta nära elever, lärare och elevhälsa i en liten kommun där du får stort inflytande och närhet till verksamheten? Tror du liksom vi att god vägledning, tydlig information och ett starkt stöd gör att barn, ungdomar och vuxna hittar rätt väg i livet?
Vi kan då erbjuda dig ett inspirerande, variationsrikt och roligt arbete som studie- och yrkesvägledare. Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus.
Om arbetet
Vi söker en engagerad studie- och yrkesvägledare som brinner för att inspirera och guida unga människor i deras viktiga val. Hos oss får du en variationsrik och betydelsefull roll där du arbetar med elever från förskoleklass upp till årskurs 9, och även fortsätter att stötta våra medborgare som vill vidare till gymnasieskola och vuxenstudier samt unga inom kommunala aktivitetsansvaret.
I Ydre finns det två grundskolor, Ydreskolan i Österbymo (F-9) och Hestraskolan (F-3). Kommunen har inget eget gymnasium eller komvux.
Som vår studie- och yrkesvägledare kommer du att ha din arbetsplats på Ydreskolan, där du sitter i nära anslutning till rektor, administrativ personal och elevhälsan. I vår lilla och sammansvetsade organisation får du närhet till verksamheten och ett givande kollegialt utbyte där vi tillsammans utmanar och utvecklar vårt arbete. Du får en unik möjlighet att bygga starka relationer och se den direkta effekten av ditt engagemang i elevernas liv och framtid.
Vi är en av Sveriges minsta kommuner och det gör våra roller unika. Det innebär att du får utmana dig själv genom att engagera dig inom flera spännande områden, du får ett stort eget ansvar och i en miljö där vi är vana att stötta varandra, ger det en möjlighet för dig att utvecklas i din profession.
Kompetens
Vi söker dig som har examen i studie- och yrkesvägledning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Arbetet som studie- och yrkesvägledare innebär nära samarbete med undervisande lärare och övrig personal, vilket kräver god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. Samarbetet är också centralt i arbetet med unga vuxna och vuxna, inte minst med personal inom försörjningsstöd, andra myndigheter såsom arbetsförmedling samt olika utbildningsanordnare. Du behöver kunna anpassa ditt sätt att kommunicera efter både mottagare och situation, då en viktig del av arbetet är att ge korrekt och tydlig information till individer med olika språklig bakgrund och erfarenheter.
Vi söker dig som har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att möta och vägleda människor med olika behov. Flexibel, strukturerad och ansvarstagande är viktiga egenskaper då verksamheten präglas av ett varierat arbetstempo och snabba förändringar.
Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i olika digitala miljöer. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Samarbetsvilja, tålmodighet och en dos humor hjälper oss att utvecklas tillsammans.
Mer information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, 60%. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ydre
Kommunkontoret ligger i Sveriges minsta centralort Österbymo i storslagna Ydre i södra Östergötland. Här bor cirka 3 700 invånare året runt och sommartid blir vi betydligt fler.
YDRE - Östergötlands hemlighet
I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydrebo, då vet man att man har upptäckt något speciellt - en hemlig skatt. Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten. Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära. Ersättning
