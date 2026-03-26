Studie- och yrkesvägledare gymnasiet
Strömsunds kommun / Yrkesvägledarjobb / Strömsund Visa alla yrkesvägledarjobb i Strömsund
2026-03-26
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Gymnasieskolan Hjalmar Strömerskolan söker studie- och yrkesvägledareinför hösten 2026. Skolan har cirka 250 gymnasieelever fördelade på tio nationella program samt introduktionsprogrammen. Hjalmar Strömerskolan är en mindre och personlig skola med fokus på goda studieresultat, internationella samarbeten och nära kontakt mellan elever och personal.
Vi bedriver verksamheten i nära samarbete med det lokala näringslivet och andra organisationer. Skolan är certifierad som Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege, samt examinerar även diplomerade gymnasieekonomer. Vi arbetar aktivt med kunskaps- och värdegrundsuppdraget och har en god struktur för det systematiska kvalitetsarbetet.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du nära elever, lärare, mentorer, specialpedagog och övriga professioner i elevhälsoteamet. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du kommer även att:
* stödja elever i deras studie- och yrkesval
* samarbeta med lärare kring studie- och yrkesvägledande insatser i undervisningen på våra gymnasieprogram
* delta i elevhälsoteamets arbete för att bidra till ett helhetsgrepp kring elevernas utveckling och behov
* ha regelbundna kontakter med vårdnadshavare och externa stödfunktioner
* ha kontakter med vårdnadshavare samt olika stödfunktioner som finns kring eleverna
Rollen kan även innebära att du ingår i elevhälsoteamet. Anställningen som studie-och yrkesvägledare är platsförlagd till Hjalmar Strömerskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på gymnasienivå.
Du är den vi söker om du har:
* Har goda kunskap om skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet
* Erfarenhet av att samarbeta nära skolledning i frågor som rör övergripande nivåer såsom programutbud, antagning och individuellt val
* Relationsskapande och kommunikativ med god förmåga att skapa förtroendefulla möten med elever och kollegor
* Lyhörd och pedagogisk i ditt bemötande
* Intresse för att utveckla både dig själv och arbetssätt inom studie- och yrkesvägledning
* Förmåga att tänka nytt och bidra med idéer i utvecklingsarbete
* Grundläggande datorvana och trygghet i att arbeta i skolans IT-system, exempelvis för poängplaner, schema och antagning
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Rektor Hjalmar Strömerskolan
Ralf Sjödin ralf.sjodin@stromsund.se 0670-16160 Jobbnummer
9820381