Studie- och yrkesvägledare grundskola till Järfälla barn- och el - Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa - Administratörsjobb i Järfälla

Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa / Administratörsjobb / Järfälla2021-04-02Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 80 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.Till höstterminen 2021 startar vi en central organisation för studie- och yrkesvägledare i grundskola och grundsärskola. Vi samlar professionen inom Järfälla Barn- och elevhälsa. Enheten leds av en enhetschef och personalen består bl.a. av skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, skolkuratorer och skolpsykologer. Som studie- och yrkesvägledare i gruppen har du en verksamhetsansvarig som närmaste chef.Hos oss finner du kunniga kollegor med stort driv och fokus på vårt gemensamma uppdrag där samarbete och kollegialt lärande är viktigt. Järfälla har en central samordnare för studie- och yrkesvägledning och utöver ditt team i grundskolan ingår du som studie- och yrkesvägledare hos oss även i ett kommunövergripande nätverk som har regelbundna träffar.För att förstärka vårt team av studie- och yrkesvägledare söker vi nu engagerade studie- och yrkesvägledare som vill ta SYV-uppdraget till ny nivå och se till att det genomsyrar alla delar av vår verksamhet.2021-04-02Som studie- och yrkesvägledare i Järfällas skolor har du en nyckelroll i arbetet med att förbereda och stärka eleverna inför deras framtida arbets- och samhällsliv och fortsatta studie- och yrkesval, skapa framtidstro och få eleverna att komma vidare mot deras uppsatta mål.Uppdraget handlar till stor del om att driva en lärande studie- och yrkesvägledning som är en process och en progression genom elevens skolår för att utveckla elevernas valkompetens och motivation. Du jobbar över samtliga årskurser, F-9.Arbetet som studie- och yrkesvägledare i åk 7-9 innebär att du samordnar och stöttar skolans övergripande studie- och yrkesvägledande arbete och den årliga SYV-planen. Du samarbetar med lärare för att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och du är en naturlig del av och en viktig resurs i skolans elevhälsa och har ett vägledande perspektiv i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.Du kommer även att arbeta ut mot och tillsammans med F-6 skolor med handledning till pedagoger gällande studie- och yrkesvägledning och med att stödja pedagogerna i deras arbete med revidering av gällande SYV-plan. Du har också möjlighet att arbeta direkt mot elever.Ramarna för ditt arbete sätts upp av nationella styrdokument och kommunens egna direktiv och riktlinjer. Du ges stora kreativa friheter i arbetet.Du placeras ute på skolorna och arbetsleds på skolan av rektor.Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare. Du har en positiv människosyn som utgår från att alla kan och du är en god kommunikatör med uttalad samarbetsförmåga. Du är kreativ på så sätt att du ser möjligheter istället för hinder och har förmåga att hitta nya lösningar. Det är också viktigt att du är flexibel, initiativtagande och att du ser det som en självklarhet att arbeta målinriktat.Arbetet förutsätter att du är förtrogen med relevant samtalsmetodik och att du har viss pedagogisk skicklighet, då du möter elever både enskilt, i mindre grupper samt i klassrumssituationer. Du ska kunna arbeta med och möta elever utifrån deras olika kunskaps- och språknivåer samt livssituationer. Det krävs att du har en öppen attityd i mötet med elever, vårdnadshavare och personal.Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi har en förmånsportal via Benify och friskvårdsbidrag.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse dock önskvärt att vara på plats till terminsstart. Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa5670835