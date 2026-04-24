Studie- och yrkesvägledare/administratör 50/50
2026-04-24
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på ljusnarsberg.se och vad du kan uppleva och göra här på visitkopparberg.se.
Vuxenutbildningen är en liten skola med cirka 75 elever och 6 medarbetare. Vi bedriver utbildning i egen regi i svenska för invandrare samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Övrig utbildning köps in via andra utbildningsanordnare eller erbjuds genom samarbete med länets övriga kommuner. Skolan utgör även ett lärcentra. Inom vuxenutbildningen finns även ett uppföljningsansvar för gymnasiet och kommunalt aktivitetsansvar. Vårt gemensamma mål är att möta varje individs behov. Vi tror att alla människor kan och vill utvecklas. Vi hjälper människor att lyckas, att nå sina mål och i förlängningen också till att bli en del av samhället. Vi sätter eleven i centrum.
Vuxenutbildningen i Ljusnarsbergs kommun söker nu enstudie- och yrkesvägledare om 50 % i kombination med administrativa uppgifter om 50 %.Dina arbetsuppgifter
I rollen som studie- och yrkesvägledare har du en central och viktig funktion i verksamheten. Arbetsuppgifterna består av studie- och yrkesvägledning i såväl snäv som vid mening. I arbetsuppgifterna ingår förutom vägledning på individnivå, även att ta emot ansökningar, upprätta och följa upp studieplaner och bedriva uppsökande verksamhet. Studie- och yrkesvägledaren bistår ungdomssamordnaren i vägledning av ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Du samverkar även med övriga SYV i länet och med andra verksamheter så som exempelvis arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet, individ- och familjeomsorg samt näringsliv. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och här arbetar du tillsammans med skolans lärare för att utveckla individers valkompetens genom exempelvis undervisningsinslag och information.
I rollen som administratör ansvarar du för skolans elevadministration i systemet Edlevo. Du stöttar verksamheten med administrativa uppgifter kopplade till vuxenutbildningen och ger god service till elever, kollegor och externa kontakter. Du ansvarar för rapportering av statistik till andra aktörer samt en god arkivhållning.
Hos oss får du arbeta nära både elever och kollegor i en mindre organisation där samarbete, service och flexibilitet är viktiga delar av vardagen. Du får en varierad roll där vägledning och administration går hand i hand och du är vårt ansikte utåt!Kvalifikationer
Vi söker dig med studie- och yrkesvägledarexamen. Erfarenhet av kommunal vuxenutbildning och kunskap inom Edlevo är meriterande.
Du har ett respektfullt bemötande, hög social kompetens och samarbetar väl med andra. Du är flexibel, noggrann och ansvarstagande. Arbetet planerar och organiserar du på ett effektivt sätt utifrån en förtrogenhet i styrdokument. Vidare har du god digital kompetens.
Du vill bli en del av vårt team och göra skillnad för dem du möter!Anställningsvillkor
Semestertjänst.
Arbetet utförs på plats i vuxenutbildningens lokaler i Kopparberg.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959), https://www.ljusnarsberg.se/
Gruvstugutorget
)
714 80 KOPPARBERG Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Komvux Kontakt
rektor vuxenutbildningen
Ida Andersson ida.andersson@ljusnarsberg.se 0580-80633 Jobbnummer
9873092