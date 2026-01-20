Studie- och yrkesvägledare / Administratör
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Uddevalla
, Göteborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Studie- och yrkesvägledare / Administratör
Om Amerikanska Gymnasiet Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Stockholm - Campus Frescati Hage
Vid Brunnsviken i natursköna Norra Djurgårdsstaden startade vi en gymnasieskola hösten 2023. Skolan är nu inne på sitt tredje läsår och har cirka 450 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med individuell coachning och vägledning till våra elever. Du hanterar inskrivning av nya elever, följer upp vår skolkö, samt har kontakt med nya elever och vårdnadshavare. Du ansvarar för arbetet kring kontinuerlig uppföljning av elevernas examensprognos i varje årskurs, sköter rapporteringen till CSN, samt hanterar andra arbetsuppgifter som ingår i SYV-uppdraget.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar med det främjande och förebyggande arbetet. I EHT ingår skolsköterska, kurator och specialpedagog, samt biträdande rektor och rektor. Du ingår också i skolans lokala ledningsgrupp.
I rollen ingår också en viss del administration och arbete i olika administrativa system såsom Admentum, StudyBee, Royal Schedule och Google Drive. Som studie- och yrkesvägledare/administratör arbetar du i första hand från front desk där du har de flesta av dina samtal med eleverna. Du kommer också ha tillgång till ett back office för arbete med vissa administrativa uppgifter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med inledande provanställning på 6 månader. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare, med examen, samt företrädelsevis dig som också har minst ett par års erfarenhet av att arbeta som studie-och yrkesvägledare. Det är också meriterande om du har arbetat med gymnasieelever. Du har erfarenhet av att coacha och vägleda elever, samt också erfarenhet av att arbeta i ett elevhälsoteam. Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift och du har en stabil digital kompetens. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i system som Admentum, StudyBee och Royal Schedule.
Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och god insikt om människors olika förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett coachande och handledande arbetssätt. Som person är du lösningsorienterad, prestigelös och flexibel. Du ser möjligheter och du leder alltid utmaningar och problem mot lösningar. Du har ett alltigenom positivt förhållningssätt.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord. Du har ett stort engagemang för att jobba för elevernas bästa och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare. Du delar också vår pedagogiska syn:https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!www.amerikanskagymnasiet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 15 februari 2026
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har löpt ut.
Kontaktuppgifter
Rektor Hans Renman, hans.renman@amerikanskagymnasiet.se
HR-ansvarig Elin Fagerberg, elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7069505-1799434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.teamtailor.com
Frescati Hagväg 9 (visa karta
)
114 19 STOCKHOLM Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Jobbnummer
9695561