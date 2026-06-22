Studie- och yrkesvägledare
Sotenäs Kommun, Utbildningsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Sotenäs Visa alla yrkesvägledarjobb i Sotenäs
2026-06-22
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I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
I Sotenäs kommun är skolan en central del av samhället och vi är stolta över våra verksamheter – från förskola till grundskola. Våra skolor präglas av närhet, trygghet och ett starkt engagemang för varje elevs utveckling och framtid.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du mitt i denna viktiga verksamhet. Du blir en del av den Centrala Elevhälsan och arbetar nära skolornas team där samarbete, elevfokus och framtidstro står i centrum. Tillsammans med skolledning och pedagoger stöttar du eleverna i att göra välgrundade val för vidare studier och yrkesliv.
Vi brinner för våra elever. Det märks i vårt arbete varje dag – i mötet, i vägledningen och i strävan att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära eleverna, bidra till deras framtid och vara en viktig del i deras resa mot nästa steg i livet.
Vi erbjuder:
En trygg och utvecklingsinriktad arbetsmiljö
Engagerade kollegor och närvarande ledarskap
Möjlighet att göra verklig skillnad för elevernas framtid
Välkommen att bli en del av Sotenäs kommun – där vi tillsammans bygger framtidstro.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/ Dina arbetsuppgifter
Som Studie- och Yrkesvägledare hos oss så kommer du att:
Hålla i olika typer av vägledningssamtal
Ansvara för frågor kopplade till praktik, antagningar och ansökningar
Bidra till helhetsperspektiv kring barn och ungas utveckling i linje med Framtidsrusta barnen (Kraftsamling fullföljda studier)
Bidra i elevhälsoarbetet utifrån ett studie- och yrkesvägledande perspektiv
Vara konsulterande och bidra vid förändring i elevers studier
Omvärldsbevaka området Kvalifikationer
Examen från studie- och yrkesvägledningsprogrammet.
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning efter överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs Kommun
(org.nr 212000-1322), http://www.sotenas.se/invanare/ledigajobb.106.32ee29ac120fa660f3180003366.html
Parkgatan 46 (visa karta
)
456 80 KUNGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Mita Granbeck mita.granbeck@sotenas.se 072-2017507 Jobbnummer
9973267