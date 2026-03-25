Studie- och yrkesvägledare
Gislaveds kommun / Yrkesvägledarjobb / Gislaved Visa alla yrkesvägledarjobb i Gislaved
2026-03-25
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-03-25
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
I Gislaved har vi en gemensam SYV-organisation. Vi är placerade på olika skolor och har en gemensam chef. I SYV-organisationen ingår det sex personer och vi har ett bra och nära samarbete med gemensamma möten.
I kommunen har vi en arbetsplan för hur all personal på skolorna ska arbeta aktivt för att våra elever ska få ett bättre beslutsunderlag för kommande studie- och yrkesval. Vidare finns också en person som arbetar del av tjänst som skola- och arbetslivsutvecklare som tillsammans med bland annat studie- och yrkesvägledare, satsar på studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Detta är ett strukturerat och systematiserat samarbete mellan skola och arbetsliv under hela elevens skolgång.Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som studie- och yrkesvägledare på Nordinskolan i Smålandsstenar och Ölmestadskolan i Reftele. Tjänsten är ett vikariat fram till och med 2027-04-30 med möjlighet till förlängning.
Inom ramen för ditt uppdrag kommer du att arbeta med ungdomar som går i grundskolan och förbereda dem inför övergången till gymnasieskolan och de val av utbildning de kommer att göra. I ditt uppdrag kommer du bland annat utföra följande:
• Hålla professionella vägledningssamtal enskilt eller i grupp.
• Hålla information i klass och till vårdnadshavare.
• Samverka med övriga professioner i Elevhälsan.
• Samverka med utbildningsanordnare.
• Samverka med näringslivet.
• Arbeta med vägledning såväl i snäv som vid bemärkelse, och då även tillsammans med skolans
övriga personal.
Du kommer att arbeta med studie- och yrkesvägledning utifrån Skollagen och rådande styrdokument.
Kvalifikationer
Utbildad studie- och yrkesvägledare.
Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och stabil som person och ser bredden i hela
verksamheten. Vi ser gärna att du har ett relationellt förhållningssätt och kan se olika spännande
framtidsmöjligheter tillsammans med eleverna. Du har lätt att bemöta andra personer och en vilja att ha kontakt ,med elever, föräldrar och kollegor. För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse av andra människor med olika bakgrund och från olika kulturer.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsområde Gymnasium, Övergripande och administrativ sektor Kontakt
Gunilla Davidsson 0371-81941 Jobbnummer
9817660