Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare på Ånestadsskolan förväntas du utmana elevernas föreställningar om studie- och yrkesval och ge dem information och förutsättningar att göra medvetna och väl underbyggda val gällande sin egen framtid. Du ska tillgodose att eleverna får den vägledning de behöver för att pröva olika valmöjligheter, få kunskap om arbetslivet, arbetsmarknaden och utbildningsvägar. Du arbetar aktivt utifrån ett elevperspektiv och möter den enskilde elevens behov.
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att vägleda, informera och motivera elever genom samtal, både i enskilda möten samt i små och stora grupper. Du har mycket kontakt med elever men även med vårdnadshavare. Du förväntas även samverka med och ge stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Samverkan med utbildningsanordnare och andra externa parter kan också förekomma.
Arbete med den praktiska arbetslivsorienteringen för elever i årskurs 8 ingår i uppdraget.
Grunduppdraget som SYV ligger på 40 %, önskar du högre sysselsättningsgrad kommer uppdraget att innefatta andra arbetsuppgifter utöver grunduppdraget. Exempelvis kan det innebära vikariat som lärare, arbeta tillsammans med skolans elevmentorer och skolvärd eller arbete på andra skolenheter.
Din arbetsplats
Elevens bästa är alltid i fokus och våra verksamheter präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamheternas arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Ånestadsskolan består av två enheter, en 7-9 skola och en F-6 skola. Din placering blir på högstadiedelen. Ånestadsskolan ligger på cykelavstånd, cirka 10 minuter från centrala Linköping. På skolan går sammanlagt ca 590 elever och ca 100 medarbetare. På högstadiet finns ca 280 elever och ca 45 personal.
Du som söker
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen, är i slutet av din utbildning eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer meriterande. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare på grund eller gymnasieskolan samt av vägledande samtal. Du ska ha en vana av att använda digitala system och verktyg.
Vi ser att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du trivs i en utåtriktad social roll och det känns naturligt för dig att skapa och underhålla professionella relationer både inom och utom din arbetsplats. Du tar ansvar för din uppgift och driver självständigt dina processer vidare. Du håller dig uppdaterad kopplat till din yrkesroll och har god förmåga att muntligt förmedla informationen vidare till andra genom att anpassa dig till mottagaren och situationen. Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket, då kommunikation, muntligt och skriftligt, med elever är en stor del av rollen. Du förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra och du har strategier för att förhålla dig till och överbrygga detta kopplat till din yrkesroll. Din förståelse för människors olika förutsättningar och förmågor att ta till sig kunskap använder du för att på bästa sätt arbeta vägledande och informerande om studie- och yrkesval gentemot elever, vårdnadshavare och andra.
