Studie- och yrkesvägledare
2025-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare, som vill göra livsviktig skillnad - är du den vi söker? För oss är tjänsten som studie- och yrkesvägledare en viktig roll utifrån de elever vi arbetar med och som behöver få kunskap om framtida yrken och yrkesval. Ett fåtal har tidigare haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare och har en liten kunskap om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Därför blir praktik extra viktigt och en del av ditt uppdrag. Vi vill att våra ungdomar ska bli medvetna om sina egna talanger och styrkor, och få kompetens och kunskap för att kunna göra väl underbyggda val för sina fortsatta studier eller arbete. I din roll ingår det att ha motiverande vägledningssamtal såväl enskilt som i grupp, externa kontakter inom arbetsliv och vara del i utslussprocessen. Det innebär att vara med i processen och skapa möjligheter så att ungdomen anpassas in i samhället med kontakter som är gynnsamt för ungdomen dennes framtida yrkesliv. Du arbetar nära våra lärare och behandlingen, med särskilt fokus på motivation och vägledning, kort sagt vara spindeln i nätet mellan skola/behandling och kommande framtida mål hos eleven. Det är en utmaning men oerhört intressant arbete!Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. För att lyckas i rollen som studie- och yrkesvägledare hos oss behöver du vara en öppen person som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med andra, inge trygghet och ödmjukhet inför uppdraget. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa resultat utöver det vanliga. Du har lätt för att se helheten men kan även växelverka mellan delar, detaljer och att se till helheten. Du tycker om att arbeta systematiskt och välplanerat, men kan vara flexibel när det behövs. Även fast du samverkar i din roll behöver du trivas med att även kunna arbeta självständigt. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi söker dig som har en högskoleexamen som studie- och yrkesvägledare. Har du tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare ser vi det som meriterande. Har du tidigare arbetat inom ungdomsvården så välkomnar vi det. Körkort B är ett krav.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid 50% och inleds med sex månaders provanställning. Kan med fördel kombineras med tim- och visstidsanställning i roll som lärare. Tillträde enligt överenskommelse.
Enligt avtal.
