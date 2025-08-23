Studie- och yrkesvägledare - 40%
Järva Gymnasium söker en noggrann och kunnig STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE med särskilt fokus på administration, behörighet och studieplanering.
Vi söker dig som vill ta ett avgörande ansvar för att våra elever får en korrekt och hållbar studiegång. Rollen handlar i första hand om att säkerställa att elevernas studieplaner blir rätt från början - och att de leder hela vägen till examen, särskild behörighet och vidare studier.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Administrera och kvalitetssäkra elevernas studieplaner.
* Matcha kurser och val mot examenskrav och högskolebehörighet.
* Följa upp progression och flagga i tid om något saknas.
* Stötta elever och personal i frågor om regler, behörigheter och ansökningsprocesser.
* Hålla ordning på deadlines och rutiner kring antagning och rapportering.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trygg i de administrativa systemen kring gymnasieskolan. Du trivs med att ha koll på detaljer och är van att arbeta självständigt. Självklart har du också den utbildning som krävs för tjänsten som studie- och yrkesvägledare. Erfarenhet från arbete på gymnasieskola är meriterande.
Tjänsten är på 40%, förlagd till halvdagar efter lunch måndag-torsdag.
Järva Gymnasiums vision är en värld där varje individ ges en trygg och inkluderande plats att blomstra i och nå sin fulla potential. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centrum för gymnasieutbildning i Sverige AB
(org.nr 559141-6622), http://www.jarvagymnasium.se Kontakt
Rektor
Iman Ehsani iman.ehsani@jarvagymnasium.se Jobbnummer
9472594