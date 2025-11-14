Studie- och karriärvägledare vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker just nu till ett vikariat en studie- och karriärvägledare till KTH - varmt välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I den här rollen ger du studie- och karriärvägledning till studenter samt handlägger, samordnar, följer upp och utvecklar stöd för studenter med behov av riktat pedagogiskt stöd.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ge studie- och karriärvägledning till studenter på alla utbildningsnivåer via telefon, mail och personliga samtal.
- Hålla i seminarium och workshops för nationella och internationella studenter.
- Delta på utbildningsmässor och arrangera olika event.
- Du handlägger vilket kompensatoriskt stöd som studenten har behov av utifrån regelverk.
- Du arbetar också med att samordna och att följa upp de kompensatoriska stöden.
- Samordna och utveckla arbetsområden och projekt.
- Periodvis informera och utbilda studenter inom studentkåren.
Samt andra förekommande uppgifter inom enheten och gruppen.
Om avdelningen/gruppen
Som studie- och karriärvägledare kommer du att tillhöra en grupp om 10 personer som tillhör enheten för Studentservice, som är en del av Utbildningsstöd. Vi tillhör verksamhetsstödet och sitter i ljusa lokaler på KTH campus vid Valhallavägen.KvalifikationerKvalifikationer
- Studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Minst två års aktuell arbetslivserfarenhet som studie- och yrkesvägledare.
- Du ska ha erfarenhet av att arbeta med handläggning.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som snarare ser möjligheter framför hinder och är nyfiken och flexibel i ditt arbetssätt. Du har lätt för att ställa om efter ändrade förutsättningar. Då du kommer att hålla i information och workshops har du en god kommunikativ förmåga och är bekväm att tala inför grupp. Du har en god förmåga att leda dig själv i arbetet och är självgående. Vidare ser vi att du har en god samarbetsförmåga då det är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna ge god service och ett gott stöd.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete på högskola/universitet eller motsvarande som arbetsgivarens bedömer som relevant.
- Att ha drivit eller arbetat i projekt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Lena Salomonson 08-7906535 Jobbnummer
9604385