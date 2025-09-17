Studie och Yrkesvägledare till Skövde (Lidköping)
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Som Studie- och Yrkesvägledare stödjer du personer i deras karriärval.
Utbildning är ofta bästa vägen till jobb, och du är nyckeln till att hjälpa individer hitta rätt väg framåt. Behovet finns på såväl individnivå som för samhället och arbetsmarknaden.
Du skall brinna för att hjälpa människor, erbjuda service och vägleda till utbildning. Individen skall vara i centrum.
Tillsammans med din kollega som är handledare kan du faktiskt bli en av de viktigaste personerna i en arbetssökandes liv.
I vår Studie- och yrkesvägledning tillämpar vi ett eget koncept med starkt fokus på möjligheter. Du skall ha kompetensen och behörigheten att tillämpa detta.
Vi vill att du som söker ska kunna arbeta självständigt och planera ditt arbete i samråd med övrig personal. Du kommer följa personer i behov av vägledning under en längre period, ofta flera månader. Tillsammans med dina kollegor lägger du upp en plan för hur personen bör hjälpas framåt mot sitt mål.
Om dig
Du ska vara utbildad Studie- och Yrkesvägledare. Detta är ett absolut krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av vägledning, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är självgående och ansvarstagande med såväl kreativitet som driv.
Underlag
Intyg som styrker din formella kompetens skall bifogas ansökan (d.v.s. examinerad SYV).
Placeringsort
Skövde (platsbundet)
Viss möjlighet till arbete på annan ort
Anställningsform
Heltid, provanställning
Ev. deltid/extra
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Shorik Adam på 079-062 01 22 eller shorik.adam@enrival.se
