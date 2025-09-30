Studie och yrkesvägledare (SYV)
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Studie- och yrkesvägledningen är till för alla elever inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan arbetar mot att via projektet Ung företagsamhet sammanfläta skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning med det entreprenöriella uppdraget. Allt i syfte att hjälpa eleverna att få en målsättning med sina studier och på så sätt höja motivationen.
Studie- och yrkesvägledarens främst uppgift är och kommer fortsättningsvis att vara studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse, med den personliga vägledningen i fokus, inte minst inom vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse utförs av alla i grundskolan och då även studie- och yrkesvägledaren.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som SYV utförs både inom grundskolan och Lärcentrum med vuxenutbildning och KAA(kommunala aktivitetsansvaret). I arbetet ingår individuella vägledningssamtal, både i grundskola och inom Lärcentrums områden och du undervisar också grupper i utbildnings- och karriär relaterade frågor. SYV medverkar i många av grundskolans övriga aktiviteter, så som till exempel besöksdagar och PRAO.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har examen i studie- och yrkesvägledning men du som har en pågående utbildning till Studie- och yrkesvägledare eller tidigare erfarenhet av att ha arbetat som Studie och yrkesvägledare kan också vara av intresse.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vägledningsarbete i utbildningsmiljö.
Vi ser att du har ett genuint intresse för arbete som innebär att motivera individer och ge dem förutsättningar att lära och ta eget ansvar.
Då du i din tjänst arbetar nära våra elever, lärare och övrig personal, så har du en god förmåga att samarbeta, du är flexibel och ansvarstagande i din roll med en tydlig ambition att alla elever ska lyckas i sina studier samtidigt som du i stort vill bidra till att utveckla vår skola i sin helhet.Anställningsvillkor
Tjänsten är fördelad mellan grundskolan, vuxenutbildningen och gymnasiet samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där samarbete och initiativförmåga är viktiga egenskaper.
Enligt lag (2010:800) ska den som anställs inom förskola eller skola, visa utdrag ur polisregistret.
Start av anställning så snart som möjligt eller enligt överenskommelse och det kan finnas möjlighet till flexibla lösningar. Ersättning
