Studie och yrkesvägledare, Kunskapsskolan Varberg
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Yrkesvägledarjobb / Varberg Visa alla yrkesvägledarjobb i Varberg
2026-07-02
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Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Övergripande text samtliga annonser grundskolan:
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Varberg är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 290 elever. Skolan startade 2015 och ligger centralt i Varberg, med närhet till både buss och tåg.
Kunskapsskolan i Varberg söker en Studie och yrkesvägledaresom vill göra skillnad för våra elever, Vi har förmånen att utbilda morgondagens arbetstagare och/eller arbetsgivare. Där har du som studie och yrkesvägledare en viktig uppgift, tillsammans med dina kollegor på skolan.Du är en naturlig del i elevhälsan, vilket är en självklarhet för oss.
Kvalifikationer
Som sökande ska du vara utbildad och behörig studie- och yrkesvägledare. Gärna med erfarenheter från såväl grundskola som gymnasiet..
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 40% och kan således kombineras med andra tjänster utanför Kunskapsskolan varberg.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 24/7 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Då rekryteringsperioden ligger i semesterperioden kan det ske fördröjningar i återkoppling och intervjuer, vilket vi hoppas att ni har förståelse för.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Vid frågor kontakta rektor Lena Bjuresäter lena.bjuresater@kunskpasskolan.se
eller via telefon 073-3094848. Ansökan sker via rekryteringsverktyget.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
432 45 VARBERG Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Lena Bjuresäter lena.bjuresater@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9990379