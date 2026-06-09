Studie och yrkesvägledare
Lidköpings Kommun / Yrkesvägledarjobb / Lidköping Visa alla yrkesvägledarjobb i Lidköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Samtliga studie- och yrkesvägledare inom Lidköpings kommun ingår i Område barn- och elevhälsa oavsett om arbetet utförs på grundskolan, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Tjänsten kommer vara riktad mot De la Gardiegymnasiet i Lidköpings kommun.
Dina arbetsuppgifter omfattar att ge vägledning, stöd och information till elever. Du kommer även att arbeta med antagningsfrågor, studieplanering och enskilda vägledningssamtal, samt andra relaterade uppgifter. Förutom samarbetet med lärare, skolledning och elevhälsan, samarbetar du även med övriga funktioner på skolan.
Vi söker dig som har examen i studie- och yrkesvägledning. Det är meriterande om du även har erfarenhet av vägledningsarbete inom gymnasieskolan. Vi ser att du har ett genuint intresse för arbete som innebär att motivera individer och ge dem förutsättningar att lära och ta eget ansvar. Som person är du flexibel, utvecklingsinriktad och har god samarbetsförmåga. Du kan även planera och prioritera så att uppgifter utförs inom utsatt tid.
Vem är du?
Du är en social, utåtriktad och kreativ person. Du trivs i mötet med elever och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Eftersom vi arbetar i team är samarbete en viktig del av ditt arbetssätt, och du bidrar till en positiv arbetsmiljö för både elever och kollegor. Kvalifikationer - Utbildning som studie- och yrkesvägledare - Goda kunskaper i svenska och engelska - Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Tidsbegränsad anställning från och med 2 november 2026 till och med april eller enligt överenskommelse med omfattning 100%.
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor bildning, Barn- och elevhälsa, Gymnasie och Syv Kontakt
Ulrica Friman ulrica.friman@lidkoping.se 0510-770117 Jobbnummer
9955281