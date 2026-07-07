Studie & Yrkesvägledare 100% Bergsmansgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Yrkesvägledarjobb / Lekeberg Visa alla yrkesvägledarjobb i Lekeberg
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Gammelbo, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk. Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Brinner du för ungdomar och vill jobba på en skola med god stämning, hög kvalitet och arbetsglädje? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare till SiS Ungdomshem Bergsmansgården som är fördelad mellan vår huvudverksamhet i Brotorp utanför Fjugesta samt Gammelbo utanför Lindesberg.
Eleverna som placeras vid enheterna är icke-skolpliktiga. De läser inom ramen för introduktionsprogrammet; individuellt alternativ, men det kan också förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för anpassad skola. De flesta eleverna har haft svårigheter i skolarbetet och har stora behov av att kompensera för en bristande skolgång. Alla elever har en individuell studieplan där de tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare sätter upp mål och läser grundskole- och/eller gymnasiegemensamma ämnen utifrån sina behov. Undervisningen bedrivs på heltid i mindre undervisningsgrupper.
Som studie- och yrkesvägledare är din huvudsakliga uppgift att vägleda eleverna mot fortsatta studier, praktik eller alternativa vägar ut i arbetslivet. Du utmanas av att möta elever med olika behov och förutsättningar samt har en god förmåga att skapa goda professionella relationer och motivera eleverna för att visa på deras möjligheter. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har goda kommunikativa färdigheter. Syv-tjänsten innebär samverkan både inom SiS och med andra professionella runt eleverna inom socialtjänst och utbildningsförvaltning, där elevernas rätt till utbildning är central. Som studie- och yrkesvägledare medverkar du till att möjliggöra kontinuitet i elevernas obrutna skolgång både när de placeras, under tiden och då de flyttar ut från SiS. På ungdomshemmet finns flera kompletterande kompetenser och som syv är du en del i ett tvärprofessionellt och gemensamt arbete kring ungdomarna. Samarbete med exempelvis sjuksköterska, behandlingspedagoger och psykolog m.fl. är därför en viktig del i dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär även att handleda och leda lärargruppen i frågor som rör utbildning, arbetsliv och samhälle inom ramen för den generella studie- och yrkesvägledningen.Kvalifikationer
Du behöver tilltalas av att bygga tillitsfulla pedagogiska relationer med elever med psykosocial problematik och i kriminalitet. Det är viktigt att du kan identifiera och möta eleverna med höga realistiska förväntningar samt stödja eleven att finna sitt mål och vägar som leder dit. Du är flexibel, lyhörd och har förståelse för att det kan finnas hinder samtidigt som du har förmåga att se nya möjliga vägar för eleven. Vi ser gärna att du är prestigelös, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete .
Du är trygg, stabil och lugn, även i stressade situationer. Du har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och en positiv elevsyn. Du förstår också vikten av att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser fördelarna med förändringar.
Du är initiativrik och deltar i utvecklingsarbetet för att nå skolans mål och tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du tänker på att anpassa kommunikationen beroende på mottagare.Kvalifikationer
Du är utbildad och erfaren studie- och yrkesvägledare från grundskolans senare år/gymnasiet.
Har erfarenhet av elever i behov av stöd.
Är väl insatt i gymnasiets regelverk samt relevanta lagar och förordningar, inklusive GY25 och andra relevanta styrdokument.
Har goda datakunskaper och vana av informationssökning.
Du har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet från introduktionsprogrammen och/eller särskild undervisningsgrupp.
Har arbetat med ungdomar i institutionsvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är fördelad mellan Gammelbo och Brotorp och är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sök senast den 9/8.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
716 93 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare Seko
Linda Eriksson linda.eriksson@stat-inst.se +46104532854 Jobbnummer
9995336