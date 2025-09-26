Studerande till sjuksköterska fr. termin 3/omvårdnadsass, timanställning
Medicin och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset i Eksjö
Vill du få ut mer av din studietid?
Extraarbete tidigt i din utbildning ger både värdefull erfarenhet och bygger nätverk som kan öppna dörrar till din framtida karriär.
Varmt välkommen till Medicin- och geriatrikkliniken!
Att arbeta extra som sjuksköterskestudent
Du kan arbeta som sjukvårdsbiträde, omvårdnadsassistent eller undersköterska beroende på vilken tidigare erfarenhet och utbildning du har.
Du arbetar med varierande omvårdnadsuppgifter och får en möjlighet att utmana och bredda dina kunskaper inom vårdyrket.
Din blivande arbetsplats
Medicin och geriatrik, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/om-oss/om-organisationen/folkhalsa-och-sjukvard/medicinsk-vard/medicin-och-geriatrik/)
Vår klinik har fyra slutenvårdsenheter fördelat på olika specialiteter.
Vårdenhet C: Lungmedicin, mag-tarm
Vårdenhet D: Kardiologi
Vårdenhet E: Njurmedicin, endokrinologi, hematologi
Vårdenhet G: Neurologi, stroke, geriatrik
Du studerar till sjuksköterska och har minst påbörjat din termin 3 (detta styrker du genom att bifoga ett utdrag från Ladok i din ansökan).
I ett första läge räcker det att du fyller i dina uppgifter och svarar på urvalsfrågorna så kontaktar vi dig för vidare hantering.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en utvecklande tid redan i din utbildningsperiod, vilket kan leda vidare till anställning som sjuksköterska.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra vårdenhetschefer:
Ann-Catrin Bringner 010-243 80 05, ann-catrin.bringner@rjl.se
Vårdenhet C
Sofia Siverland 010-243 55 66, sofia.siverland@rjl.se
Vårdenhet D
Jakob Engström 010-243 55 63, jakob.engstrom@rjl.se
Vårdenhet D
Mona Ottosson 010-243 44 05, mona.ottosson@rjl.se
Vårdenhet E
Laila Hilldén 010-243 44 06, laila.hillden@rjl.se
Vårdenhet E
Annica Lindström 010-243 45 05, annica.a.lindstrom@rjl.se
Vårdenhet G
Linn Bengtsson 010-24 345 06, linn.bengtsson@rjl.se
Vårdenhet G
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 november 2025, urval, intervjuer och tillsättning av tjänsterna sker löpande genom hela ansökningsperioden så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
