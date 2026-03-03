Studerande supportkommunikatör till SVT
På SVT utvecklas några av Sveriges största och mest populära tjänster. Vi söker dig som studerar och vill arbeta extra på vardagar och helger samt vara med och lyfta SVT Play, SVT Nyheter appen, svt.se och deras andra tjänster ytterligare några steg.
Academic Work söker en Supportkommunikatör till SVT som vill bli en del av ett litet team med stora ambitioner. Du är länken mellan användare och utvecklare och fångar upp behov, feedback och förbättringsförslag för att tillsammans utveckla SVT:s digitala tjänster.
En stor del av dialogen sker i sociala medier, vilket ställer krav på att du är uppdaterad kring digitala trender och samhällsutvecklingen i stort.
I denna process lägger vi stor vikt vid din motivation till att arbeta på SVT, bifoga därför gärna ett personligt brev.Dina arbetsuppgifter
Hjälpa användarna att komma igång med SVT's tjänster
Samla in och dokumentera användarnas behov och förslag för utveckling
Synliggöra användarnas behov och förslag till de interna utvecklarna
Rapportera fel eller brister som upptäckts av användarna till ansvariga i verksamheten
Omvärldsbevaka teknikområdet för att proaktivt hantera utmaningar och möjligheter
Vi söker dig som
Vi söker dig med teknisk kompetens, älskar problemlösning och är bekväm med att felsöka IT- och supporttekniska problem
Studera en relevant högskole/universitetsutbildning inom exempelvis Medieteknik eller Data- och systemvetenskap med 1,5 år kvar
Vara en teknikintresserad person som följer med i den digitala utvecklingen
Vara en van användare av sociala medier
Ha förmågan att formulera dig träffsäkert och effektivt i skrift
Ha någon typ av relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. kommunikation, IT-support eller kundtjänst
Tala och skriva obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i tjänsten
Det är meriterande om du har
Bakgrund inom programmering och/eller webbutveckling
Goda kunskaper om public services uppdrag och värderingar
Erfarenhet av att arbeta på en allmännyttig organisation eller myndighet
Talar fler språk än svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Hjälpsam
Stresstolerant
Social
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M3HL80". Omfattning
