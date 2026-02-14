Studerande Social Media Lead till Doka
Är du en kreativ student med öga för rörligt material? Vill du ta ett helhetsansvar för sociala medier hos en global marknadsledare? Doka Sverige växer och behöver nu en självgående Social Media Lead som kan förvandla komplex teknik till engagerande innehåll!
OM TJÄNSTEN
Doka Sverige, en marknadsledande aktör inom byggbranschen, hjälper sina kunder över hela Sverige att genomföra byggprojekt i alla storlekar Här får du en unik möjlighet att bygga upp ett digitalt koncept från grunden i en komplex och spännande bransch. Rollen startar som ett konsultuppdrag på deltid, perfekt för dig som studerar och vill ha ett meriterande ansvar vid sidan av kurserna.
I rollen som Social Media Lead kommer du att avlasta Dokas Marketing Manager genom att ta ett helhetsgrepp om deras närvaro i sociala medier. Du kommer att vara operativt ansvarig för att utveckla och implementera deras sociala mediestrategi, med fokus på att skapa engagerande innehåll som stärker Dokas varumärke.
Du erbjuds
Du får möjlighet att arbeta i en meriterande roll inom sociala medier och vara drivande i att forma digital strategi.
Du får också en möjlighet att visa vad du går för i en internationell koncern med många spännande kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter
Som Social Media Lead driver du Dokas närvaro i sociala kanaler, från idé till publicering och uppföljning. Du är deras röst utåt och ansvarar för att skapa relevant och engagerande innehåll som når rätt målgrupper och stärker deras varumärke.
• Producera inlägg på Instagram, LinkedIn och Facebook.
• Utveckla idéer för engagerande innehåll som speglar Dokas kultur och värderingar.
• Skapa varma och värdeskapande "Bakom-kulisserna" material. Dokumentation ute på fältet kan förekomma.
• Identifiera målgrupper och plattformar för maximal räckvidd och effekt.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student inom marknadsföring, kommunikation eller digitalt skapande.
• Har goda kunskaper i bild- och videoredigering.
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har en god förståelse för sociala mediernas algoritmer och trender.
Det är meriterande om du:
• Behärskar tyska.
• Har ett intresse för eller erfarenhet av byggbranschen.
• Har arbetat i Meta Business Suite tidigare.
Som person är du:
• Driven och självgående: Du väntar inte på instruktioner utan ser vad som behöver göras.
• Kreativ: Du kan förvandla tekniska värdeord till intressant material.
• Orädd : Du kommer ha mycket dialog med säljare och produktion ute på fältet, vilket kräver att du är trygg i din kompetens.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
