Studerande servicemedarbetare till Länsförsäkringar!
2026-02-27
Nu söker vi dig som brinner för service och som vill ha ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier. På Länsförsäkringar får du möjligheten till ett varierande och utvecklande arbete där kunden är i fokus. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu serviceinriktade studenter till Länsförsäkringar i Jönköping. I tjänsten som servicemedarbetare avlastar du ordinarie personal och ger bästa möjliga service till såväl kunder som kollegor. I den här rollen kommer du huvudsakligen att arbeta i receptionen men kan även vid behov komma att täcka upp på andra avdelningar. I receptionen kommer du bemöta kunder, svara i telefon, hantera växeln samt hjälpa till att serva kollegor.
Tjänsten passar dig som har ett flexibelt schema och har möjlighet att hoppa in när behovet uppstår. En del av passen schemaläggs 3 veckor i förtid men det förekommer även behov med kortare varsel. Arbetspassen är förlagda dagtid och du kan bli schemalagd såväl förmiddag, eftermiddag som heldag. Vi söker dig som kan arbeta heltid några veckor i sommar (v.28-32) och vi ser gärna att du söker ett långsiktigt uppdrag och vill arbeta under hela din studietid.
Du erbjuds
• Att få tillhöra en trevlig arbetsplats där företagskulturen är viktig och kollegorna är duktiga på att hjälpa och stärka varandra
• Ett flexibelt och meriterande deltidsjobb där du får möjligheten att arbeta heltid under sommaren
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara över att besvara kundernas frågor i växeln och koppla dem rätt i verksamheten
• Stötta kollegor i diverse frågor och ärenden
• Ta emot kunder i receptionen
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på en eftergymnasial nivå och har minst två år kvar av dina studier och ser långsiktigt på detta uppdrag
• Har goda kunskaper i svenska, såväl som i tal som i skrift då det krävs i den dagliga dialogen med bland annat kunder och kollegor
• Kan arbeta heltid under delar av sommarperioden (v.28-32)
• Har B-körkort
Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och har en god datavana
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
Övrig information
• Antalet timmar per vecka och månad kan variera, beroende på behovet hos kunden - det vill säga att du inte är garanterad några fasta tider eller timmar under året (förutom under sommaren och vissa inplanerade dagar).
• Vi vill gärna att du är tillgänglig och vill jobba under lov och för att täcka upp sjukfrånvaro löpande under året.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Länsförsäkringar Jönköpings uppdrag är att med kundanpassade lösningar erbjuder alla i länet trygghet och möjligheter. Vi förebygger skador och engagerar oss lokalt för att skapa möjligheter och ett hållbart samhälle. Länsförsäkringar Jönköping är ett lokalt bolag som finns nära sina kunder och därför kan lägga kraft på att lära känna deras specifika behov och förutsättningar. Viktigt är den personliga relationen till kunderna - som också är deras ägare.
Ersättning

Enligt avtal
