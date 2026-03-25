Studerande rekryterare till OIO i Göteborg
2026-03-25
Vilka är vi på OIO?
Med lång samlad erfarenhet inom rekrytering och affärsutveckling har vi - Armin, Joachim, Dino & Gustav grundat OIO. Vi tror på genuina och personliga relationer samt kvalitativa matchningar mellan kandidat och organisation - en värdegrund vi lägger stor stolthet i och ämnar bygga bolagets framgång på.
Som rekryterare på deltid kommer du i nära samarbete med teamet på leveransavdelningen att spela en nyckelroll i att säkerställa såväl effektiv som kvalitativ rekrytering till våra kunder. Du kommer även att bygga och vårda ett nätverk av kandidater inom ekonomi, inköp, logistik, marknadsföring samt administration/service.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som vill arbeta och utvecklas i en entreprenörsmiljö som präglas av täta samarbeten, korta beslutsvägar och stort mandat. Även om vi redan har påbörjat vår etablering finns det mycket kvar att utveckla och påverka framgent.
Vad erbjuder vi?
Utöver möjligheten att få vara med och etablera OIO som en självklar karriär- och rekryteringspartner utlovar vi stora utvecklingsmöjligheter på det personliga planet för dig som har ambition och vilja. Du kommer dagligen att få samarbeta med erfarna kollegor och därmed ta del av gruppens mångåriga erfarenhet inom branschen. Du kommer även omges av inspirerande kandidater, konsulter & kunder. Vi tror också starkt på att ha kul längs med vägen. Därför kan du räkna med ett och ett annat firande i takt med att vi når nya milstolpar i vår etablering och tillväxt. Vår kortsiktiga ambition är att snabbt kunna växa med medarbetare som arbetar på heltid, en öppning som lämpar sig bra för dig som arbetat på deltid en period. Kanske blir du till och med en person med ledande befattning på bolaget i framtiden?
Vad kommer du att göra?
Ditt primära arbete kommer vara att stötta konsultchefer i det dagliga arbetet med rekrytering, nätverkande och personaladministration. Det kan exempelvis handla om selektering av kandidater, annonsskrivning, intervjuer, utskick av tester eller stötta med tidrapportering. Allt eftersom du växer in i rollen kommer du få ett större ansvar kopplat till nätverkande, search samt karriärsamtal med potentiella kandidater.
Genuint intresse för människor, hög professionalism och flexibilitet är vår nyckel till framgång. Därför är det avgörande att du arbetar med stor ansvarskänsla och en personlig approach i allt du tar dig an. Vi är även en grupp som sätter laget före jaget i allt vi gör - på så vis får vi anledning att fira tillsammans längs med vägen för vår fortsatta etablering och tillväxt.
Vad har du för bakgrund?Läser en relevant utbildning inom exempelvis HR, ekonomi, administration eller försäljning och har två år kvar till examen.
Har möjlighet att arbeta extra vid sidan om studier, 2 gånger i veckan samt kan arbeta i sommar under veckorna 26-32. Framöver erbjuds även möjlighet att arbeta mer över jul/nyår och det finns en förväntan att du finns tillgänglig för att täcka upp vid ledigheter då ordinarie personal är borta.
Du har med största sannolikhet erfarenhet inom service eller försäljning, men vi välkomnar även andra erfarenheter då din personlighet är viktigast.
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm i att använda engelska i både tal och skrift då detta används frekvent i kontakt med kandidater och kunder.
Det är meriterande om du har erfarenhet från rekryteringsbranschen. Det viktigaste av allt är dock att du genuint brinner för att jobba med människor, hög kvalitet och rekrytering. En stor del av vår bedömning kommer därför ske utifrån dina personliga egenskaper.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en prestigelös och flexibel person, detta då OIO befinner sig i en tillväxtfas och arbetsuppgifterna kan komma att variera. Utöver detta önskar vi att du, liksom vi, är orädd att testa nya vägar i arbetet med strävan att bli bäst på det vi gör samt bygga de starkaste relationerna till såväl kandidater som kunder. Med höga ambitioner, stort engagemang och intresse är vi övertygade om att du inte bara kommer bli vår nästa kollega - utan även en nyckelperson på lång sikt.
Övrig information:Startdatum: Omgående
Placering: Kungsportsavenyen 10
Kontaktperson: Dino Segetalo, dino@oio.se
I det fall vi finner din ansökan intressant kommer vi att följa upp med ett inledande telefonsamtal. Efter avslutat samtal kommer du att få göra ett personlighetstest som ett första steg i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan via länken i annonsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kungsportsavenyen 10
411 36 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
