Studerande projektassistent till samhällsviktig verksamhet
Cleverex Bemanning AB / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Cleverex Bemanning söker nu en projektassistent till en av våra kunder inom samhällsviktig infrastruktur. Kunden är ett större bolag med verksamhet på flera orter i Sverige och arbetar med service, underhåll och projekt.
Det här är en behovsanställning via Cleverex Bemanning, där omfattningen initialt är cirka 8 timmar per vecka. Arbetet passar dig som studerar och har minst 1,5 år kvar av studierna och vill kombinera det med ett flexibelt extrajobb. Rollen är bred och innebär att du stöttar chefer, projektledare och tekniker i både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Kunden värdesätter ansvarstagande, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt. För att trivas i rollen behöver du vara prestigelös, nyfiken och vilja bidra där behovet finns. Du blir en del av en verksamhetsnära miljö där kontoret och teamkänslan är viktig, samtidigt som du får god inblick i en bransch med stor samhällsnytta.
Du erbjuds
• En flexibel behovsanställning med möjlighet att kombinera arbete med exempelvis studier.
• En bred och varierad roll där du får inblick i projekt, teknik, administration och samhällsviktig infrastruktur.
• Möjlighet att bygga nätverk och lära känna en större organisation med verksamhet på flera orter i Sverige.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektassistent kommer du att stötta verksamheten där behov uppstår. Den största delen av arbetet är administrativt, men rollen kan även innehålla praktiska uppgifter på kontoret eller ute i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stötta chefer och projektledare i det dagliga arbetet.
• Sammanställa rapporter, listor och uppföljningar i Excel.
• Ta fram enklare presentationer i PowerPoint.
• Arbeta med dokumentation, kopiering, sortering och strukturering av material.
• Följa upp rapportering, exempelvis tidrapportering, interna uppföljningar och statuslistor.
• Sammanställa information kopplat till risker, tillbud och observationer.
• Ringa kunder för att delge information.
• Åka ut i fält vid behov för att exempelvis inventera material
• Stötta vid praktiska behov på kontoretProfil
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande krav:
• Du har minst 1,5 år kvar av din universitets eller högskoleutbildning, gärna inom energi, el, teknik, ekonomi, bygg eller annat relevant område.
• Du har god datorvana och grundläggande kunskaper i Microsoft 365 och Excel
• Du har B-körkort och kan ta dig till kontoret i Kungsbacka.
• Du kommunicerar obehindrat på svenska och har fungerande kunskaper i engelska.
• Du är bekväm med att prata i telefon och ta kontakt med kunder, tekniker och kollegor.
• Du kan uppvisa belastningsregisterkontroll
Det är meriterande om du har erfarenhet av administration, kundkontakt, uppföljning, enklare analys eller arbete i projektmiljö. Det är även positivt om du har ett intresse för energi, elnät eller samhällsviktig infrastruktur.
Som person är du social, ödmjuk och självgående. Du har lätt för att ta kontakt med andra och vågar fråga när något är oklart. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att driva dina uppgifter framåt. Rollen passar dig som har en doer-inställning, är prestigelös och kan tänka dig att hjälpa till där det behövs.Övrig information
• Start: augusti/september, enligt överenskommelse.
• Omfattning: behovsanställning, med utgångspunkt cirka 8 timmar per vecka.
• Anställningsform: behovsanställning via Cleverex Bemanning.
• Placering: Kungsbacka
• Arbetstider: kontorstider med möjlighet till att arbeta hybrid
• Säkerhet: belastningskontroll och digital säkerhetsintroduktion kan bli aktuellt.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
Radiatorvägen 15 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cleverex Bemanning Kontakt
Gabriella Saume gabriella.saume@cleverex.se Jobbnummer
10022705