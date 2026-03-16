Studerande maskiningenjör till Limako i Falun!
Är du en teknikintresserad student och vill få värdefull erfarenhet inom maskinteknik? Limako söker en driven studentmedarbetare som vill vara med och bidra till deras fortsatta utveckling. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande! Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vår kund Limako AB är ett familjärt svenskt teknik- och konsultföretag inom industriteknik och produktutveckling. Företaget ligger i Falun, Dalarna och arbetar främst med konstruktion, utveckling och tillverkning av mekaniska produkter för industri och fordon. Deras verksamhet är främst riktad mot produktutveckling och de arbetar på egen verkstad med allt ifrån prototyptillverkning till färdiga produkter. Limako hjälper kunder inom alla steg i sin process att utveckla konkurrenskraftiga produkter - från idéstadiet till produktion. Detta sker både i större projekt där de levererar helhetslösningar och som enskilda mindre uppdrag. Med en välutrustad verkstad kan de hjälpa deras kunder med såväl tillverkning som montering av både enkla prototyper och serier.
De befinner sig i en spännande tillväxtfas och är redo att välkomna sin nya kollega. Vi söker dig som studerar till maskiningenjör eller produktionstekniker och har ett genuint intresse för teknisk problemlösning och maskinkonstruktion. Tjänsten är på deltid cirka 2 dagar/vecka så att du kan kombinera arbetet med studier. Ambitionen är att du ska fortsätta på heltid efter din examen förutsatt att samarbetet fungerar bra mellan alla parter.
Du erbjuds
Goda möjligheter till fortsatt arbete på heltid efter din examen samtidigt som du samlar på dig meriterande erfarenheter inom maskinkonstruktion under dina studier
Praktisk erfarenhet inom maskinteknik och verkstadsarbete
En ständigt utvecklande miljö med nära kundkontaktDina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att hjälpa till med ritningsarbete i CAD-miljö, enklare konstruktionsarbete och praktiskt arbete i deras verkstad. Du kommer ha närhet till handledare och få utrymme till att succesivt arbeta dig in i olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vidare kommer du också arbeta med framtagande av instruktioner och dokumentation.
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial produktionsteknisk eller maskiningenjörsutbildning. Utbildningen måste vara på minst 50% och vi ser gärna att du redan hunnit läsa minst en termin på din utbildning
Har en god teknisk förståelse samt ett genuint och nyfiket intresse för maskinteknik och företagets verksamhet
Uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska samt har god förståelse för engelska, då arbetsuppgifterna kräver det
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med CAD
Arbetslivserfarenhet inom produktionsteknik eller annat verkstadsarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är du:
Målmedveten
Ansvarstagande
Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "W6IGP4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
