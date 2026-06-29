Studerande Logistikadministratör på Deltid!
Friday Väst AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Läser du just nu en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, inköp eller motsvarande och söker ett meriterande arbete vid sidan av dina studier? Vill du dessutom vara en del av ett bolag som arbetar med innovativa tekniska lösningar för att rädda liv? Se då hit!
OM TJÄNSTENFör vår kunds räkning söker vi dig som vill samla på dig värdefull erfarenhet inom administration kopplat till logistik och inköp vid sidan av dina studier. Vår kund är en världsledande aktör som utvecklar innovativa tekniska lösningar med målet att rädda liv. Genom avancerad produktutveckling och ett starkt fokus på framtidens mobilitet driver de utvecklingen inom säkerhet och innovation.
I rollen kommer du att stötta inköpsavdelningen med administrativa uppgifter kopplade till företagets inköpsprocesser. Du kommer bland annat att hantera transportdata och säkerställa att information registreras och uppdateras i företagets mallar och interna system. En viktig del av arbetet innebär även att administrera avtal och dokument i företagets NDA-system där du ansvarar för att ladda upp, hantera och distribuera dokument till leverantörer. Utöver detta kommer du att stötta teamet med övriga administrativa uppgifter inom inköp.
Rollen har ett tydligt administrativt fokus men för rätt person finns goda möjligheter att utvecklas över tid. Tidigare personer i rollen har successivt fått ta sig an mer operativa inköpsuppgifter i takt med att de vuxit in i verksamheten och visat intresse för området.
ARBETSUPPGIFTERArbeta med avtalsadministration.
Skapa nya leverantörer i leverantörssystemet.
Löpande kommunicera med interna och externa intressenter såsom leverantörer, kategorichefer och kollegor.
Vid behov stötta inom transport och logistik.
På sikt genomföra förhandlingar och upphandlingar inom indirekta inköp, främst på lokal nivå.
VI SÖKER DIG SOMStuderar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, inköp eller motsvarande och har 1–2 år kvar av dina studier.
Kan arbeta minst 10 timmar i veckan.
Har goda kunskaper i Excel.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från en liknande roll eller administrativt arbete.
Har kunskaper i SAP.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är kommunikativ, noggrann och strukturerad. Du trivs i en innovativ miljö med varierande arbetsuppgifter, har ett driv att utvecklas och ser dig själv som en lagspelare.
OM ANSTÄLLNINGENDetta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Friday och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: 10-20h/vecka
Start: Omgående
Placering: Göteborg/Remote
Rekryteringsansvarig: Tuva Sandberg
Lön: Fast timlön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Tuva Sandberg tuva.sandberg@friday.se 0735-18 94 50 Jobbnummer
9984255