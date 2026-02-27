Studerande lärarvikarie sökes till Designgymnasiet i Malmö!
2026-02-27
Är du student, flexibel och vill ha ett meriterande extraarbete som lärarvikarie? Är du dessutom kreativ, nyfiken och har ett genuint intresse för bild och design? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Vi söker nu studenter som vill arbeta extra som lärarvikarie på Designgymnasiet i Malmö. Designgymnasiet har fyra skolor runt om i Sverige och är landets bästa designskola på gymnasienivå. De menar på att nyfikenhet, kreativitet och ett stort intresse för design förenar elever och lärare och på denna skola utbildas framtidens designers.
Som lärarvikarie kommer du ingå i en vikariepool och hjälpa till att täcka upp för ordinarie lärare vid sjukdom/semestrar. Du kommer ansvara för att hålla i de lektioner som ordinarie lärare uteblir från. Det kommer främst gälla lektioner för grundämnen men även för estetiska ämnen som grafisk design, modedesign och inredningsdesign.
Behovet uppstår ofta med kort varsel och du kommer därför framför allt bli inringd kvällen innan eller samma morgon. Arbetstiderna är varierande och kan handla om några timmar per dag, heldag eller en kortare period enligt schema. Detta ger dig en bra möjlighet att kombinera tjänsten med dina studier. Vi ser att du ska vara tillgänglig för att arbeta minst två pass/vecka.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men arbetet utförs på plats på Designgymansiet i Malmö. Arbetstiderna är förlagda till vardagar mellan 8-16 och kan variera där emellan. Tjänsten påbörjas omgående eller så snart vi har hittat rätt person
DETTA SÖKER VI
Du har ett stort intresse eller god förståelse för estetiska ämnen såväl som grundläggande gymnasieämnen
Du är kreativ och öppensinnad
Du är student och vill ha ett meriterande extrajobb som lärarvikarie
Du beskriver dig själv som självgående och pedagogisk
Du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Eftersom du kommer jobba på en gymnasieskola ser vi att du trivs med att arbeta med ungdomar, det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Som person är du en lagspelare och en god relationsbyggare.
Låter detta som en tjänst för dig? Passa på att sök redan idag! Vi hanterar alla ansökningar löpande.
