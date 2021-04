Studerande Konsultchefsassistent sökes! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-08Vi söker dig som studerar personal/ HR eller liknande och vill lära dig mer om rollen som konsultchef. Krav för tjänsten är att du har minst 1,5 år kvar av studierna och är tillgänglig för extraarbete ca 20 h/ vecka.I rollen som konsultchefsassistent kommer du att stötta våra konsultchefer i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår både administrativa arbetsuppgifter och mycket arbete med service, då främst kontakt med konsulter och kund. Merparten av arbetet är förlagt ute hos våra kunder i norra Stockholm.Arbetsuppgifterna som kan förekomma är bland annat:SchemaläggningUppföljningssamtal med konsultVara behjälplig kring frågor från kund och konsult ute på kundens arbetsplatsIntroduktion och uppstart av nya konsulterTelefonkontakt med konsulter och kunderAdministrativa uppgifter, såsom sortering, uppdatering av anställningsavtal, mm.Tjänsten är på deltid och vi söker dig som är tillgänglig för att arbeta ca 20 timmar/vecka under terminstid. Arbetstiderna är mån-fre dagtid, även halvdagar kan förekomma. Då vår arbetsbelastning är väldigt varierad kan behovet av din hjälp variera mycket från vecka till vecka. Vi ser gärna att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel. Då du kommer sitta mycket ute hos våra kunder är det viktigt att du är trygg med att köra bil i Stockholm. Beräknad uppstart är under slutet på mars/ början på april.För rätt person finns stora möjligheter att få ett utökat ansvar, vi söker därför dig som har ett stort intresse för branschen samt som söker en långsiktig tjänst.2021-04-08Vi söker dig som är mitt uppe i dina studier, gärna inom området för personal- och arbetslivsfrågor, ekonomi, marknadsföring eller liknande. Du har minst ett år kvar av dina studier och söker ett extraarbete där du kan utvecklas. Du ska kunna jobba minst 20 h/vecka under terminerna.Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för StudentConsulting. Du är självständig, noggrann, effektiv och utåtriktad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på kontor alt. med kundbemötande, vidare är du driven som person och tycker om att jobba undan och hålla ett högt tempo med fokus på kvalitet samtidigt.B-körkort är ett krav för tjänsten.Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök då tjänsten redan idag. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678591