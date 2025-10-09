Studerande IT-supporttekniker till deltidsuppdrag
2025-10-09
Har du tidigare erfarenhet av IT-support i servicedesk och studerar för tillfället? Vill du arbeta 1-2,5 dagar i veckan med IT? Då har Eccera ett flertal lediga konsultuppdrag på deltid inom IT-support i Stockholmsområdet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
Behovet kan variera hos våra olika kunder, men rollerna innebär oftast:
Felsökning och support inom Windows, macOS och MS O365
Administration i Active Directory/EntraID
Dokumentation i ärendehanteringssystem
Support via telefon, mail och/eller på plats
Installation och konfiguration av hårdvaraProfil
Vi söker efter en studerande IT-supporttekniker med minst 2 års tidigare erfarenhet av IT-support i Servicedesk. Vi har deltidsuppdrag hos ett flertal kunder och du förväntas kunna arbeta 1-2,5 dagar i veckan på sidan av dina studier. Kvalifikationer
Telefonvana och dokumentationsvana i ärendehanteringssystem
Minst 2-3 års erfarenhet av IT-support eller Onsite support
Goda kunskaper i Active Directory/EntraID
God felsökningskunskaper inom Windows och MS O365
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Arbetsplats
Eccera Professionals AB Kontakt
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com Jobbnummer
9548794