Studerande HR-assistent till internationellt bolag i Solna
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Vi söker en engagerad HR-assistent som vill kombinera sina studier inom HR med praktisk erfarenhet i ett internationellt och dynamiskt företag. Uppdraget passar dig som vill få inblick i bredden av HR-arbetet, samtidigt som du bidrar till att bygga upp en helt ny HR-funktion.
Du blir en del av ett team med erfarna kollegor och får möjlighet att utvecklas genom att arbeta nära verksamheten i en spännande förändringsfas.Dina arbetsuppgifter
Som HR-assistent kommer du att:
Stötta i det dagliga HR-arbetet och bistå chefer och medarbetare i löpande personalärenden
Hantera administration kopplat till anställningar, onboarding och systemuppdateringar
Delta i utvecklingsprojekt inom HR-processer och digitalisering
Sammanställa och uppdatera personaldata
Bidra till förbättring av interna rutiner och arbetssätt
Kvalifikationer
Skall-krav:
Pågående universitetsstudier inom Personal- och arbetslivsfrågor, HR eller motsvarande
Minst 2-3 terminer kvar av studierna
Tillgänglig för arbete 2-3 heldagar per vecka (möjlighet till heltid under sommaren)
Kan arbeta på plats i Solna
Har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom service eller administration
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Intresse för AI, digitalisering och effektivisering inom HR
Erfarenhet av HR- eller administrativa system
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och prestigelös. Du trivs med att arbeta självständigt, har ett öga för detaljer och uppskattar ett högt tempo i en föränderlig miljö.
Villkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Start: Omgående
Omfattning: 2-3 dagar/vecka under terminerna, möjlighet till heltid under sommarperioden
Plats: Solna
Uppdragslängd: Till och med 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning
Ansökan
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9600988