Studerande HR-assistent sökes till internationellt bolag
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-11-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din HR-karriär samtidigt som du pluggar? Nu har du chansen att vara med och bygga upp en helt ny HR-funktion hos ett stort internationellt bolag! Ett perfekt extrajobb för dig som vill utvecklas, växa och bidra med energi och idéer
Om rollenSom HR-assistent kommer du att stötta i det dagliga HR-arbetet och bistå chefer och medarbetare i olika HR-processer. Du blir en del av ett erfaret team med två seniora kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. I rollen ingår att arbeta i HR-system, hantera administrativa uppgifter och delta i utvecklingsprojekt. Här får du bredd, ansvar och möjlighet att påverka från dag ett
Din profil Du är engagerad och nyfiken
Du tar ansvar och håller vad du lovar
Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i team
Du kommunicerar tydligt och professionellt
Krav för rollen Du studerar personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande på universitet
Du har läst 2-3 terminer
Du kan arbeta 2-3 hela dagar i veckan (med flexibilitet under tentaperioder)
Du kan arbeta på plats i Arenastaden, Solna
Du har viss arbetslivserfarenhet, gärna från serviceyrken
Du är intresserad av AI, digitalisering och effektivisering
Uppdragsinformation
Plats: Solna (50 % distansmöjlighet) Omfattning: 2-3 dagar/vecka, heltid under sommaren några veckor Start: 24 november 2025 Slut: 31 augusti 2026 Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till förlängning
Vi erbjuder Praktisk HR-erfarenhet i en internationell miljö Stöd och mentorskap från erfarna kollegor Utvecklingsmöjligheter och varierande arbetsuppgifter Roliga kollegor och gemensamma aktiviteter
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9600983