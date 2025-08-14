Studerande holländsktalande kundsupport till välkända BookBeat!
2025-08-14
För dig som motiveras av att ge utmärkt service, har tidigare erfarenhet från kundtjänst samt talar och skriver obehindrat på Holländska & Svenska finns nu möjligheten att ta dig an tjänsten som agent i BookBeats supportteam. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar då du kan arbeta hemifrån utifrån ett flexibelt schema. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I dagsläget består BookBeats supportteam av en blandning av tysk-, svensk-, polsk-, holländsk-, dansk,- och finsktalande supportagenter som tillsammans arbetar för att ge så god service som möjligt till BookBeats användare. Behovet är långsiktigt och passen är förlagda främst på dagtid under vardagar men även helger/röda dagar kan bli aktuellt. Rollen är flexibel då du kan arbeta varifrån du vill och är således inte knuten till ett kontor.
Som kundsupport kommer du främst att svara på svenska kunders frågor i BookBeats webbaserade supportsystem. Det kan vara frågor kring hur tjänsten fungerar, tekniska problem, kontoinställningar, försäljningsfrågor etc. Till din hjälp har du för de vanligaste frågorna färdiga mailmallar som du kan utgå från i din återkoppling till kund.
Dina arbetsuppgifter
• Svara på inkommande frågor rörande exempelvis innehåll, kontoinställningar och försäljning från företagets kunder via mail.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande och har minst ett år kvar av dina studier
• Har tidigare erfarenhet av kundtjänst och administrativt arbete
• Har mycket goda kunskaper i holländska och svenska, såväl i tal som i skrift
Det är även starkt meriterande:
Om du talar och skriver obehindrat på finska, tyska , norska eller danska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Problemlösande
• Självgående
Som person är du litteraturintresserad och duktig på att uttrycka dig skriftligt. Du är nyfiken på att lära dig hur saker fungerar samt har en god känsla för kundservice och kundbemötande. Då arbetet är självständigt krävs det också att du har en god problemlösningsförmåga, är kommunikativ och vågar ta egna initiativ.
Enligt avtal
