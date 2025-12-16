Studerande ekonomiassistent till Øresundsbron
Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
I din roll som ekonomiassistent till Øresundsbron kommer du att vara en stöttepelare för ekonomiavdelningen. Du kommer att arbeta med manuella inbetalningar, enklare bokföring i affärssystemet Navision, inkassohantering samt övriga administrativa uppgifter. Utöver ekonomi kommer du även att arbeta på kundtjänstavdelningen och ha en så kallad kombinationsroll på ekonomi samt kundcenter. Tjänsten kräver att du ska kunna arbeta cirka 2 gånger i veckan under terminerna samt heltid under sommarperiod samt övriga lov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• In- och utbetalning
• Inkassohantering
• Enklare bokföring
• Arbete i CRM- och ERP- system
• Hantering av manuella inbetalningar
Tjänsten som ekonomiassistent är ett deltidsuppdrag via Adecco och inleds med en introduktion. Arbetet sker under kontorstid, måndag till fredag kl. 08.00-16.30, med viss flexibilitet i arbetstiderna. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt i januari 2026.
Om dig
Vi söker dig som är studerande på minst 50% och ser det här uppdraget som ett långsiktigt deltidsarbete vid sidan av dina studier. Vi ser gärna att du har minst 1,5 år kvar av dina studier - gärna två somrar - och att du kan arbeta här under den tiden. Du har ett intresse för ekonomi, har ett siffersinne och trivs med ett detaljerat arbete.
Du behöver inte ha arbetat med ekonomirelaterande uppgifter tidigare men bör ha en grundläggande förståelse. Som person är du öppen och positiv, hjälpsam och nyfiken. Vidare är du problemlösande och har en god samarbetsförmåga.
Viktigt för tjänsten är:
• Du studerar på minst 50 % och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete med ett öga för detaljer.
• Du kan arbeta minst två dagar i veckan under terminerna.
• Du har möjlighet och intresse att arbeta heltid under lov och sommarperioder
• Det är ett stort plus om du har god förståelse för danska språket
Om Øresundsbron
Øresundsbro Konsortiet är ett svenskt-danskt företag som ägs till lika delar av den svenska och danska staten. Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron mellan Danmark och Sverige. Vår vision är en dynamisk Öresundsregion där alla med bil har rabattavtal. Vi är 145 medarbetare som jobbar för att Øresundsbron ska vara den bästa vägen till upplevelser och möjligheter på andra sidan Öresund. Våra medarbetare skapar möjligheter till vår framgång. Vår organisation är präglad av proaktivitet, förändringsvilja och öppenhet. Ett välfungerande samarbete är en förutsättning för att nå våra mål. Och därför är vi på Øresundsbron hjälpsamma brobyggare.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Nyberg via sofia.nyberg@adecco.se
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan så snart möjligt.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9647994