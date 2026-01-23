Studerande ekonomiassistent till Domstolsverket i Jönköping
Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping
2026-01-23
Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Nu söker vi en ekonomiassistent på deltid till Domstolsverket i Jönköping. Tjänsten passar dig som studerar och vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb inom offentlig verksamhet. I rollen som ekonomiassistent kommer du i första hand arbeta med hantering och kontering av leverantörsfakturor. Som ekonomiassistent kommer du även att få möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i fakturahantering och ekonomiadministrativa processer i en större organisation.
Organisatoriskt sett tillhöra du Enheten för ekonomiadministration, som ansvarar för verksamhetens löpande ekonomiska redovisning. Enheten består av nio medarbetare och en enhetschef.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Arbete med löpande redovisning och bokföring
• Arbete med huvudbokföring
• Arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kontering kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon
• Arbete med leverantör- och kundreskontra
• Delta i bokslutsarbete
• Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar.
På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar. Huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som ekonomiassistent är ett konsultuppdrag på deltid med flexibel tjänstgöringsgrad anpassad efter verksamhetens behov med start i februari/mars med placering i Domstolsverkets lokaler i Jönköping. Arbetet utförs på dagtid under helgfria vardagar
Uppdraget beräknas inledningvis pågå fram till efter sommaren med möjlighet till eventuell förlängning. Under perioden juni-augusti är omfattningen preliminärt heltid i samband med sommarvikariat.
Krav för tjänsten:
• Pågående studier i ekonomi/redovisning på högskolenivå med intresse att kombinera arbete och studier
• Tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem
• Goda kunskaper i Office-paketet, främst i Excel,
• God förmåga att uttrycka sig i svenska språket i tal och skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom Domstolsverket
• Erfarenhet av Unit4 ERP, som är Domstolsverkets ekonomisystem.
Om dig:
För att lyckas i tjänsten som ekonomiassistent hos Domstolsverket ser vi att du är nogrann och strukturerad med ett stort ansvarstagande i ditt arbete. Du ska vara självgående, intiativrik och hjälpsam i samarbetet med kollegor med en serviceinriktad inställning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-02-10.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Jobbnummer
9702553