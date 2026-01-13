Studerande ekonomiassistent till bank i centrala Stockholm
Wrknest AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänstenFör kunds räkning söker Wrknest en noggrann och ansvarsfull student som vill arbeta deltid på en snabbväxande bank i hjärtat av Stockholm. Rollen passar dig som studerar ekonomi, finans eller liknande och vill kombinera dina studier med praktisk erfarenhet i en dynamisk arbetsmiljö. Här får du möjlighet att bidra i en verksamhet med hög tillväxttakt och ett tydligt fokus på innovation inom banksektorn.
Dina framtida arbetsuppgifterDu kommer att stötta ekonomiavdelningen i det dagliga arbetet och få värdefull insyn i bankens ekonomiska processer. Arbetet sker nära erfarna kollegor som ger dig stöttning och handledning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Avstämningar och bokföring
Underlag till rapportering och uppföljning
Administrativt stöd till ekonomichef och övriga teammedlemmar
Vi söker dig somKrav:
Pågående eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans, redovisning eller liknande
Tillgänglig för arbete cirka 10-20 timmar per vecka
God systemvana och goda kunskaper i Excel
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du är strukturerad, noggrann och har ett genuint intresse för siffror. För att trivas i rollen är du också ansvarstagande, hjälpsam och van att arbeta självständigt.
Övrig informationStart: Enligt överenskommelseArbetsplats: Stockholm cityOmfattning: Deltid, cirka 10-20 timmar per veckaAnställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest
Om kundenKunden är en snabbväxande aktör inom bank och finans med kontor i centrala Stockholm. De arbetar i en miljö präglad av innovation, entreprenörskap och engagemang, där alla medarbetare förväntas bidra till bolagets fortsatta framgångsresa. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en verksamhet med högt tempo, korta beslutsvägar och ett tydligt kundfokus.
Om WrknestPå Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7041408-1785833". Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9680728