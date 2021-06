Studerande ekonomi- och IT-assistent sökes till kund i Malmö! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Malmö2021-06-30Går du en utbildning inom IT eller ekonomi på eftergymnasial nivå? Har du ett intresse för teknik och tidigare erfarenhet av att arbeta med administrativa uppgifter? Då kan det vara dig vi söker!Vår kund befinner sig nu i en expansionsfas och söker därför en studerande ekonomi- och IT-assistent. I denna roll kommer dina arbetsuppgifter innefatta:Diverse IT-relaterade uppgifter, kopplat till datorer och nätverkValidering av leverantörsfakturorOrderhantering i VismaAndra administrativa uppgifterVi ser att du är student och har möjlighet att arbeta ungefär 10-16 timmar/vecka under terminstid. Du bör även ha möjlighet att arbeta under sommaren. Tjänsten avser starta omgående och arbetet kommer att utföras på vår kunds kontor i Malmö. Arbetstiderna är sedvanliga kontorstider, måndag till fredag. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men ditt arbete kommer utföras hos vår kund.2021-06-30Vi söker dig som har läst minst två år på en eftergymnasial utbildning, med inriktning mot IT alternativ ekonomi. Du bör ha goda datorkunskaper och behärska det svenska språket flytande i tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ekonomirelaterat eller administrativt arbete, samt ett stort intresse för IT/teknik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet i Visma. Vi söker dig som är nyfiken och engagerad. Denna tjänst kräver bra förutsättningar för att så småningom kunna arbeta självständigt samt ta egna initiativ. För att passa i denna roll är du tydlig, kommunikativ, stresstålig och flexibel. Du bör även kunna se möjligheter i förändringar och skapa dig en överblick.Låter detta som något för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-28Studentconsulting Sweden AB (Publ)5839618