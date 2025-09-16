Studerande datasamordnare sökes till spännande deltidsuppdrag
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du student med teknisk förståelse och ett öga för struktur och noggrannhet? Då kan det här vara ett perfekt extrajobb för dig. I den här rollen får du möjlighet att kombinera dina studier med praktisk erfarenhet från ett större infrastrukturprojekt - samtidigt som du bygger värdefull kompetens inom dokumentation, samordning och byggbranschens arbetssätt. Ett meriterande uppdrag för dig som vill utvecklas, ta ansvar och samtidigt dryga ut studentkassan!
OM TJÄNSTEN
Som datasamordnare och systemadministratör kommer du att ha en viktig roll i att skapa struktur och kvalitet i projektets tekniska dokumentation. Du arbetar nära både platsledning och projektledning i ett större infrastrukturprojekt, där du ansvarar för att samordna informationsflöden och säkerställa att dokumentationen uppfyller de krav som ställs - framför allt från Trafikverket. Rollen innebär att ta fram rutiner och arbetsprocesser, skapa styrande dokument och granska ritningar, modeller och annan teknisk information. Du kommer även att strukturera materialet i SharePoint och förbereda slutdokumentation för överlämning.
Uppdraget kommer utföras på kundens kontor i Gerstaberg 2-3 dagar i veckan. Du bor med fördel i Södertälje/Järna med omnejd, då du själv ansvarar för transport.
Du erbjuds
• Möjlighet att utvecklas inom byggbranschen genom ett viktigt projekt
• Meriterande extrajobb som går att anpassas till dina studier
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Strukturera och hantera teknisk dokumentation i SharePoint
• Säkerställa att innehåll är korrekt, komplett och följer krav
• Upprätta och underhålla styrande dokument och rutiner
• Granska ritningar, modeller och tekniska filer
• Förbereda digital slutdokumentation för överlämning till kund
• Följa upp och kravställa dokumentationsunderlag mot platsledningen
VI SÖKER DIG SOM
• Har pågående högskole/universitetsutbildning inom t.ex. bygg, teknik eller IT
• Har god teknisk förståelse
• Har erfarenhet av dokumenthantering
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet från byggbranschen
• Har viss erfarenhet från projekterings- och/eller byggprocessen
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer och kvalitet. Du är initiativtagande och har lätt för att ta kontakt med kollegor för att följa upp eller be om det som saknas. Du trivs med att ta ansvar och gillar att ha koll på läget. Vi tror att du är nyfiken, kommunikativ och har ett genuint intresse för att utvecklas inom bygg- och anläggningsbranschen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114516". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510002