Studerande Customer Service & Logistics Assistant Till Omya I Malmö!
2026-01-15
Är du student i början eller mitten av din utbildning och söker ett meriterande extrajobb där du får möjlighet att samla på dig erfarenhet inom logistik, service och administration? Är du dessutom en person som drivs av utveckling samt trivs i en roll med många kontaktytor och högt tempo så kan detta vara det perfekta extra- och sommarjobbet för dig! Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
OMYA är en av världens ledande tillverkare av industrimineral - främst fyllmedel och pigment som härrör från kalciumkarbonat och dolomit - och är också en global distributör av specialkemikalier. OMYA erbjuder en mängd lösningar som bidrar till kundernas konkurrenskraft och produktivitet inom säljsegmenten Construction, Paper & Board, Polymers och Environmental Solutions.
I rollen som Customer Service & Logistics Assistant på OMYA i Malmö kommer du att bli en nyckelspelare för att leverera högsta service till OMYAS kunder på den nordiska marknaden med fokus på framförallt Sverige och Danmark. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt och engagerat team på sju personer, där samarbete, nyfikenhet och energi genomsyrar vardagen. I rollen ingår kundkontakt och orderadministration, där du hanterar hela processen från inkommande order och registrering i SAP till stöd i faktureringsarbetet.
Dina arbetsuppgifter
• Hantering av kundordrar och bokning av transporter
• Kundsupport via mejl och telefon med fokus på företagskunder
• Bevaka och hantera förändringar i transporter och leveranser
• Problemlösning och att hitta alternativa lösningar vid behov
• Samarbete med transportörer, fabriker och interna avdelningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har pågående eftergymnasiala studier, med fördel inom transport, logistik, ekonomi eller service management och har minst 1 år kvar av studierna
• Har erfarenhet av att arbeta inom service, logistik eller administration
• Har en god datorvana och är inte rädd för att använda telefonen som arbetsverktyg
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift då du kommer att arbeta i båda språk dagligen
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av affärssystemet SAP eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Noggrann
• Strukturerad
• Initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
OMYA grundades i Schweiz år 1884 och har idag med 9000 anställda en global närvaro på mer än 175 platser i över 50 länder. För att möta de grundläggande behoven hos nuvarande och kommande generationer, har OMYA åtagit sig att genomföra principerna för en hållbar utveckling på alla nivåer i företaget och skapar mervärde genom produkter och tjänster som utvecklats på ett ansvarsfullt sätt.
