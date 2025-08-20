Studerande betting assistants till ATG!
2025-08-20
ATG erbjuder spel på hästtävlingar från morgon till kväll alla dagar i veckan. Nu söker Academic Work tillsammans med ATG studenter som vill arbeta deltid som Betting Assistants. Arbetet kan förläggas både dag- och kvällstid, måndag till söndag. Därav är det av yttersta vikt att du är flexibel och kan arbeta när behov uppstår hos ATG.
OM TJÄNSTEN
Som Betting Assistant kommer du att hjälpa ATG att fortsätta hantera deras breda utbud av hästtävlingar på ett professionellt sätt. Du kommer få jobba med både nationella som internationella tävlingar. I rollen är det viktigt att du har en förmåga av att kunna arbeta fokuserat samt snabbt kan skifta fokus.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande med minst två år kvar på dina studier
• Är flexibel då arbetet kommer att förläggas på flera olika arbetstider
• Talar och skriver obehindrat på svenska då all kommunikation kommer att ske på svenska
• Har erfarenheter av att arbeta administrativt
Det är meriterande om du har
• Serviceinriktad
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
