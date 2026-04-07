Studerande analytiker inom Finans & Compliance
2026-04-07
Vill du få en unik möjlighet att kickstarta din karriär inom finans och compliance? Nu söker vi en noggrann och analytisk student till vår kund, en roll där du får arbeta nära CFO och utvecklas från grunden i en spännande miljö.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Det här är en perfekt roll för dig som är i början av din karriär och vill bygga en stark grund inom finans, compliance och transaktionshantering. Du kommer att få gedigen onboarding och löpande stöd, med målet att du successivt ska bli självgående i rollen.Dina arbetsuppgifter
Sätta upp in- och utbetalningar i banksystem för godkännande av CFO
Genomföra compliance-kontroller av transaktioner
Granska pengars ursprung och destination (due diligence)
Säkerställa att transaktioner följer interna riktlinjer och regelverk
Vi söker dig som
Studerar ekonomi/juridik eller liknande relevant utbildning med minst 1,5 år kvar
Har ett starkt intresse för ekonomi, juridik, compliance eller finansiella tjänster
Har god sifferförståelse och ett analytiskt tänk
Är noggrann, ansvarstagande och nyfiken på att lära dig
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från liknande analytiska arbeten tidigare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I3EVZU".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
