Studera till lärare årkurs 4-6 och arbeta samtidigt!
2026-02-11
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samverkan med sju kommunala skolhuvudmän i norra regionen startar hösten 2026 den andra omgången arbetsintegrerade lärarutbildning med inriktning årskurs 4-6. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta 50 procent med elever på en skola och samtidigt utbilda dig för att bli behörig grundskolelärare åk 4-6.
Grundlärarprogrammet, åk 4-6 innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5 år och innehåller två sommarkurser. Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt. Två dagar i veckan (torsdagar och fredagar) är för schemalagda studier och tre dagar (måndag, tisdag, onsdag) är möjliga för schemalagt arbete. Utbildningen innehåller några fysiska träffar per termin, dessa äger oftast rum på Umeå universitet.
Kiruna kommun är en av kommunerna som skapat tjänster för dig som vill studera till lärare i åk 4-6 och arbeta samtidigt.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa som obehörig lärare i åk 4-6. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor och arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Som stöd i ditt arbete på skolan kommer du ha en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta och studera till lärare i åk 4-6. Tidigare erfarenhet av arbete med barn/unga är meriterande. I din roll som lärare är det viktigt att du skapar goda relationer med dina elever och kan vara en tydlig ledare. Du har en god kommunikativ förmåga och samarbetar väl med kollegor och andra kontakter. Att kombinera arbete med studier kräver att du är strukturerad, självgående och uthållig.
En förutsättning för anställning är att du har sökt och blivit antagen till den arbetsintegrerade utbildningen vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.
Resor till arbetsplats och till träffar i utbildningen förekommer.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan samt din bekräftelse från antagning.se på att du sökt utbildningen.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Frågor om utbildningen besvaras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Information om utbildningen och ansökan samt kontaktinformation till Lärarhögskolan hittar du här: https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/arbetsintegrerad-utbildning-id1685139/
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
Kiruna kommun, Grundskolor Kontakt
Rebecka Spett rebecka.spett@kiruna.se Jobbnummer
9735460