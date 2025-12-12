Studentteam sökes: spännande projekt inom dataanalys och forskningssäkerhet
2025-12-12
Få praktisk erfarenhet inom dataanalys och forskningssäkerhet. Vi söker ett tvärvetenskapligt studentteam för ett unikt projekt där ni kritiskt granskar cyberangreppsdata och utvecklar effektiva prompter för avancerade MLL-verktyg. Bidra till forskningssäkerhet och framtidens teknik.
OM TJÄNSTEN
Som en del av detta tvärvetenskapliga studentteam kommer ni att arbeta med att stärka forskningssäkerheten. Rollen innebär att kritiskt granska komplex data och utveckla innovativa lösningar med hjälp av avancerade AI-verktyg, i ett samarbete som bygger på både självständigt arbete och effektivt teamarbete. Ni bidrar direkt till att säkra viktig information i en föränderlig digital värld.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta med skarpa projekt inom ett aktuellt och viktigt område. Du blir en del av ett större tvärvetenskapligt projekt inom forskningssäkerhet och får chans att tillämpa dina kunskaper i en dynamisk miljö, vilket ger värdefull erfarenhet för din framtida karriär.
Dina arbetsuppgifter
Detta uppdrag syftar till att förstärka forskningssäkerheten genom att granska och verifiera data om cyberangrepp samt att utveckla avancerade prompter för MLL-verktyg för informationsinhämtning. Teamet kommer att arbeta med att omvandla rådata till strukturerad och användbar information för att bidra till ett större tvärvetenskapligt projekt.
• Kritiskt granska och verifiera data från öppna källor rörande cyberangrepp som olika organisationer globalt har utsatts för
• Utveckla effektiva prompter för kommersiella MLL-verktyg (t.ex. GPT-5 i Copilot)
• Söka och strukturera information på webben om specifika organisationer med hjälp av utvecklade prompter
VI SÖKER DIG SOM
• Du är student och kan arbeta 8h/vecka under ca 6 månader
• Trivs med att växla mellan fokuserat ensamarbete och effektivt teamarbete
• God noggrannhet och pålitlighet
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Teknik/Naturvetenskap: Du/ni studerar ett område med stark analytisk inriktning, exempelvis datalogi, systemvetenskap eller motsvarande
• Samhällsvetenskap/Ekonomi: Du/ni studerar statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer eller motsvarande
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete med AI-modeller (t.ex. MLL) eller programmering
• Kunskaper i andra språk utöver engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
