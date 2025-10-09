Studentreceptionist till Internationella avdelningen
2025-10-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
På Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Kansli S, är vi ca 50 medarbetare, och vi finns i lokaler på Paradisområdet, mitt i hjärtat av Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation. Vårt arbete präglas av självständighet, högt engagemang och ansvarstagande med ett stort förtroende från ledningen. Vi gillar att utmana oss själva och tänka innovativt, med ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
Anställningen är placerad vid Internationella avdelningen, inom Kansli S. Avdelningen ansvarar för att planera och koordinera internationellt studentutbyte och fakultetsgemensamma engelskspråkiga utbildningar och kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Avdelningen ger råd och stöd i internationaliseringsfrågor till fakultetsledning och institutioner samt föreslår strategiska inriktningar för fakultetens internationaliseringsarbete.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Bemanna studentreceptionen.
- Besvara allmänna studentrelaterade frågor, både i receptionen och via e-post.
- Hantera e-post för Internationella avdelningen, inklusive att administrera Graduate Schools delade brevlåda.
- Utfärda och hantera intyg för studenter.
- Skapa och publicera innehåll i våra sociala mediekanaler.
- Tillfälligt stöd och hjälp vid studentevenemang.
- Vid behov, hjälpa till med andra administrativa uppgifter.
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma och dina arbetsuppgifter kan variera under året, beroende på aktuella behov. Under sommaren består arbetet främst av att bevaka och besvara inkommande e-post. Receptionen är öppen under terminstid, tre timmar, fyra gånger i veckan. Ni är två receptionister som delar arbetspassen mellan er.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och som ännu inte tagit ut sin examen. Krav för anställningen är att du är antagen och går första året på en av följande utbildningar och är i fas med dina studier:
- Master of Science in Development Studies,
- Master of Science in Global Studies,
- Master of Science in Politics and Society of the Contemporary Middle East,
- Master of Science in Social Scientific Data Analysis, eller
- Master of Science in Social Studies of Gender
Vi söker någon som är kommunikativ, strukturerad och serviceinriktad och som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Meriterande kvalifikationer för anställning är:
- Erfarenhet av att arbeta vid Lunds universitet eller annat universitet/högskola
- Erfarenhet av att arbeta inom servicebranschenÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2025-10-15 till 2026-10-14 (eller enligt överenskommelse) och avser omfattning på 15 % av heltid.
Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet"
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Helen Wiman, Avdelningschef helen.wiman@sam.lu.se 0462224835
